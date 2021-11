Papá de joven asesinado para robarle celular insistirá en reformas a favor de víctimas inocentes

Don Alexander Rodríguez fue claro al decir que ni siquiera el desinterés de los actuales diputados lo detendrá. Foto: Albert Marín. Don Alexander Rodríguez fue claro al decir que ni siquiera el desinterés de los actuales diputados lo detendrá. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

El recuerdo de su amado hijo, a quien asesinaron a puñaladas para robarle un celular de ¢5.000, llena de fuerzas a don Alexander Rodríguez para mantener su lucha en busca de que los responsables de acabar con las vidas de personas inocentes reciban castigos más fuertes.

Este valiente papá esta impulsando una iniciativa para que los diputados hagan reformas en el Código Penal, sin embargo, hasta la fecha ninguno ha querido tenderle la mano.

Rodríguez dijo que pese a esa situación él no está dispuesto a tirar la toalla, por eso es que está preparado para seguir insistiendo, esta vez con los diputados que llegarán el próximo año.

“Mi intención es seguir igual, por mi hijo, por las personas inocentes que han fallecido y las que lamentablemente fallecerán, porque esto es un problema que no se va a detener.

“Esto ahora va para los nuevos diputados que van a tomar el puesto, a ver si acaso ellos se ponen la mano en el corazón y actúan por el bien del pueblo”, dijo.

Este 13 de noviembre se cumplieron cinco años desde que Rodríguez perdió a su amado hijo Alexander, de 17 años. El muchacho fue asesinado de varias puñaladas en San Diego de La Unión, Cartago, para robarle un celular que le había costado ¢5000 y que solo servía para jugar.

Por ese hecho un hombre apellidado Segura Fernández fue condenado a 17 años de cárcel en el 2018 y actualmente permanece encerrado en la cárcel de Pérez Zeledón.

No se rendirá

En el 2018 don Alexander creó una iniciativa en la página web change.org a la que denominó “No a la impunidad, Sí a la justicia. Alexander Rodríguez Peralta y victimas inocentes”, con la cual ya ha recolectado las firmas de 15 mil personas que apoyan su proyecto de reformar el Código Penal.

“La intención es presentar esto cuando ya tenga al menos unas 20 mil firmas, porque yo veo que otras peticiones a las que si les han dado pelota, por ser grupos organizados, más o menos se van moviendo por ahí.

“Cuando llegue a esa meta si tengo que hacer un plantón solitario con tal de ser escuchado estoy dispuesto a hacerlo”, detalló.

Rodríguez explicó que solo hay dos formas de conseguir esas reformas a favor de las víctimas inocentes, una es por medio de un plebiscito, lo que conlleva un proceso muy grande y complicado, y la otra por medio del apoyo de un diputado que lo presente como un proyecto de ley, por eso es que ha insistido tanto en la Asamblea Legislativa.

“A los diputados que me respondieron que iban a leer mi petición y responderme, pero que no lo hicieron, espero que nunca deban pasar una situación como la que he pasado yo y otras familias, ya que la muerte es irreversible y el dolor es por siempre y ustedes no quisieron legislar y actuar como debería ser”.

Rodríguez dijo que le sigue doliendo como si hubiera ocurrido ayer la muerte de su hijo, por eso es que no está dispuesto a rendirse hasta obtener un cambio real en el Código Penal.

“El tiempo pasa, son cinco años, pero no lo asimilo aún, porque es para estas fechas que se me vienen todos los recuerdos.

“Uno quisiera devolver el tiempo para estar ahí y evitar lo que sucedió, pero son cosas irreversibles”.