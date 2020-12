“Hay días completos en que yo me voy a buscarlo sin un rumbo seguro, camino y camino, le pido a Dios que me ilumine para encontrarlo, lo he buscado en los hospitales y en todos los lugares posibles, en las noches los policías me han ayudado a buscarlo durante las horas de la restricción sanitaria pensando en que, tal vez, por ser de noche, si anda en las calles, va aparecer, pero nada, ni una sola pista, ni siquiera ha buscado a su mamá, la gente en las redes sociales me ha ayudado a compartir las fotos”, comentó el desesperado papá.