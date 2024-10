Papá de joven que murió al incendiarse su trailer no pudo darle su regalo de cumpleaños

Jonathan Armando González Segura cumplió 19 años, el lunes 21 de octubre anterior, y su vida terminó tan solo tres días después de su cumpleaños.

Él quedó atrapado en un incendio que consumió el tráiler que manejaba. Esta fatalidad ocurrió la noche del jueves 24 de octubre pasado.

Jonathan Armando González Segura cumplió 19 años el lunes 21 de octubre del 2024, falleció tres días después al estrellarse e incendiarse el tráiler que manejaba en la ruta 32. Foto: Tomada de redes sociales

LEA MÁS: Joven trailero no logró salvarse de infierno en la ruta 32, y Bomberos explica la razón

“Machillo”, como le llamaban de cariño, es el trailero fallecido en el cruce de Río Frío, sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la Ruta 32.

La pasión de él era manejar cabezales y lo aprendió desde niño, según lo aseguró a La Teja, Víctor González, papá del joven.

Trailero que falleció en incendio

No obstante, este padre le había insistido a su hijo que no manejara tráiler, pese a que sabía que él tenía mucha experiencia, pero Machillo ya era mayor de edad y, además, desde los 11 años se veía, prácticamente, por sí mismo con ayuda de su papá.

La fecha de cumpleaños se le olvidó a don Víctor y eso a él lo conmueve; sin embargo, a su hijo siempre lo tenía presente y hablaba todos los días con él, hasta le había comprado un regalo, no por el cumpleaños, sino para sacarlo de ser trailero; no obstante, no se lo pudo entregar, pues esperaba que su hijo regresara luego de llevar la carga que debía entregar en Limón.

“Me duele demasiado porque yo ni me percaté que estaba cumpliendo años; exactamente, el sábado 12 de octubre pasado compré una grúa plataforma para dársela a él, porque no quería que anduviera en tráiler. Ese sábado estábamos los dos pegados en una presa en el Zurquí, y la grúa durmió exactamente en el lugar que se mató y ese día que se murió la había sacado con los impuestos del almacén fiscal.

“El día que murió le dije, vamos a sacar la grúa y me dijo: ‘mi tata, vengo de un viaje muy cansado y voy para otro viaje, me gustaría acompañarlo’. Le dije que descansara y fui y le traje la grúa, en la noche me llamaron para decirme que Jonathan se había matado”, expresó este padre.

El papá de Jonathan también es un trailero de mucha experiencia, y asegura que su hijo, lamentablemente, compró una licencia guatemalteca falsa para manejar tráiler, pues en Costa Rica se debe tener un mínimo de 23 años para ser trailero. Lo peor de todo es que afirma que el tráiler que le dieron estaba sin frenos y esto habría provocado la tragedia.

Trailero fallecido en la ruta 32