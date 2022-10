Papá de Marco Calzada se duerme pensando en su hijo con la fe de verlo en sueños

No hay día en el que Mario Calzada no piense en su hijo mayor Marco Calzada Valverde, a quien mataron unos delincuentes para robarle en el centro de San José.

Este padre desearía volver a ver a su hijo en sueños. Así lo contó en la revista Vida y Esperanza de Radio Fides.

“Paso 24 horas al día pensando en Marco. Me duermo todos los días pensando en él, para ver si sueño con él, pero no lo he logrado; es decir, mi mente pasa pensando en esto”, mencionó este padre.

Él menciona que en su corazón no tiene rencor contra nadie, sino más bien está lleno de amor, lo cual lo hace siempre pensar en su hijo.

“Si yo hubiese guardado rencor podría asegurar que el 90% de ese tiempo sería alimentando el rencor. Al no tener rencor lo que haces es trabajar en el duelo y nos ha permitido fortalecer la fe. Pero si hay un poquito de rencor creo que eso crece como la espuma y nos carcome, es lo que nos hunde.

El perdón se decide, no pensar todo el tiempo el ¿por qué pasó por ahí? (su hijo en el sitio donde murió), ¿por qué le hicieron esto?, ¿por qué mi hijo?”, mencionó el papá.

Papá de Marco Calzada asegura que joven de 14 años fue “actor directo” de la muerte de su hijo

Marco Calzada Valverde era un joven lleno de metas y de fe hacia Dios. Foto: Captura de pantalla

Marco fue atacado la noche del pasado 2 de julio en las cercanías del barrio Chino, en San José centro, luego de haber estado junto a sus amigos celebrando su cumpleaños.

Los sospechosos del violento ataque contra Calzada son un adolescente de 14 años, quien actuó junto con cuatro hombres más: dos muchachos de 17 años y dos hermanos de apellidos Rojas López, de 19 y 21 años.