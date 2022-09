Papá de María José Calvo: “Mi hija me puso medidas de protección a mí 15 días antes del femicidio”

Víctor Calvo, papá de la víctima de femicidio María José Calvo. Foto Silvia Coto.

Don Víctor Calvo, papá de la víctima de femicidio María José Calvo de 26 años, declaró esta mañana en el juicio que su hija le puso medidas protección para que él no se le acercara.

Calvo aseguró que su hija le puso las medidas 15 días antes del femicidio.

El papá explicó a los jueces que su hija decidió ir a vivir con el imputado de apellido Taracera, y según él ella quería mantenerlo al margen de la situación, debido a que la pareja tenía constantes pleitos y problemas.

María José y Taracera vivían en una cabaña propiedad de su papá en La Capri en Desamparados, donde la joven fue asesinada de un balazo en la cabeza el 16 de noviembre del 2020, esa vivienda fue quemada un día después.

“Mi hija me puso medidas porque no me quería en su casa con ellos, yo tengo mi pareja y por eso decidí hacer mi vida y dejarla que ella hiciera su vida”, dijo el papá.

Calvo no podía acercarse a 500 metros de la casa.

Una amiga de María José le contó a su padre en la vela que en una oportunidad Taracera y ella tuvieron una discusión y él la agredió.

“Él le puso la cara en el piso y le pateó la cara y ella (mi hija) lo mandó a asaltar para vengarse, la persona lo apuñaló. Mi hija solo mandó a asaltarlo no a agredirlo”, dijo.

María José Calvo Valverde, de 26 años, es la joven que murió en un incendio en La Capri, Desamparados. Foto: Tomadas de facebook

El papá aseguró que si él hubiera sabido de las agresiones físicas que sufrió su hija, le hubiera puesto fin a la relación, por eso después de todo lo que ocurrió, ahora piensa que su hija por eso lo alejó.

Don Víctor también contó que cuando su hija murió se dio cuenta porque él estaba trabajando como conductor de plataformas y un vecino le avisó que se estaba quemando la casa de su hija.

“Me fui al lugar, cuando llegué se estaba quemando y el cuarto de mi hija... el fuego se veía como una forma demoniaca, era lo que más ardía. Los bomberos me dijeron que encontraron un cuerpo, les pregunté si tenía una cadena de oro y me dijeron que si, pero el carro de mi hija no estaba afuera de la casa”, recordó.

El cuerpo dentro de la casa era el de su hija, incluso don Víctor regresó a la casa cinco días después del incendio y encontró ropa aparentemente de Taracera en la lavadora, él dio aviso al OIJ, pero uno de los agentes le dijo que uno de los perros policías se concentró solo en los lados de la lavadora porque había combustible.

La ropa no fue usada como evidencia porque ya habían pasado varios días.

El papá también contó que después del entierro de su hija se le subió al carro de la plataforma que manejaba una joven y él no pudo dejar de llorar, él le contó lo ocurrido y ella le contó que el carro de María José se lo llevaron para Guápiles un día después del crimen y que al sospechoso le dijeron que se regresara e incendiara la casa de María José.