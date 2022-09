Papá de niña que murió baleada: “La fui a vestir y se la entregué a Dios”

Don Álvaro (gorra) asegura que su alma está destrozada. Foto: Cortesía Noticias Puriscal MG (Noticias Puriscal MG)

Don Álvaro Gómez Delgado, papá de la niña de cuatro añitos que murió al recibir un balazo cuando sus hermanos manipulaban un arma, ha vivido los dos días más duros de toda su vida. ¡Nada se compara con el dolor que está viviendo!

Gómez nos contó que Nicole era su bebé, su pequeña princesa.

“Ella era mi amor, mi vida, ella era todo para mí y ya no está. No le puedo explicar el dolor que yo siento en mi alma, ese vacío que no sé cómo voy a hacer. Solo Dios me va a dar fuerzas para yo poder vivir con este dolor, no sé por qué ese balazo no me lo dieron a mí y no a ella”, dijo el papá.

Este padre nos contó que de los seis hermanos de Nicole, solo ella era hija de él. Don Álvaro tiene dos hijas grandes pero son de otras relaciones.

“La fui a vestir y se la entregué a Dios. Fui con la mamá y con una de mis hijas, yo les dije que yo la quería ver, yo necesitaba despedirme de ella. Le compramos una ropita nueva para ponérsela... ¡Viera usted qué dolor sentí y siento, ella era mi motor!”, dijo el papá.

Don Álvaro estaba en la casa cuando se dio la situación y asegura que solo escuchó el balazo su hija le acaba de decir “papito me voy a bañar” y en eso vio a uno de sus hijastros con el arma, y luego lo escuchó gritar llamando a su mamá.

“Tengo tantos sentimientos al mismo tiempo, pero más dolor que nada. Yo le preguntó a Diosito por qué se me la llevó si él sabía que era mi alegría. Yo me cansé de decirle a la mamá de mi hija que esos muchachos tenían que corregirse, ella no me escuchaba”, dijo el papá.

Don Álvaro aseguró que hoy el cuerpito de la pequeña llegará a la comunidad de Grifo Alto. La niña será velada en la casa de una hija de él, pues él no quiere que vuelva a la casa donde ocurrieron los hechos y mañana la despedirán a las 11:00 de la mañana en esa misma comunidad.

Niña que murió de un balazo soñaba con estrenar sus regalos de cumpleaños

Este papá nos contó que hace dos años y medio tuvo un grave accidente en moto al toparse con un perro que se le atravesó y se fue por la calle arrastrando el perro, por eso lo han tenido que operar varias veces. Tiene el brazo izquierdo abierto y le tuvieron que cortar seis centímetros del hueso y no ha podido conseguir trabajo, porque sus brazos le quedaron mal, los mueve pero con mucha dificultad, una de las manos se le desmonta.

“Vea yo no soy de pedir nada a nadie, no me gusta. Yo para vivir he tenido que vender todo, y me pasa esto en este momento... No tenía para pagar nada, mucha gente nos ha ayudado y se los agradezco con el alma porque yo quisiera poder hacer todo por mi mismo. Tengo que pagar ¢95 mil colones de los gastos del entierro que tengo que ver cómo los consigo y también el café y el pancito para despedirla como mi princesa se merece”, dijo el señor.

Si usted desea ayudarle a don Álvaro puede contactarlo al 8828-0237 a nombre de Yener María Gómez Rostrán, hija del señor.

Don Álvaro asegura que agarra fuerzas cuando piensa en su hija celebrando el fin de semana su cumpleaños.

“La veo cómo sonreía y aplaudía mientras le cantábamos cumpleaños, estaba feliz”, dijo.

Los hermanos de apellido Castro y Sandí están en audiencia para que un Tribunal determine si les impone o no medidas cautelares.