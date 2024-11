Papá de niño sepultado por terraplén: “Él era todo para mí, mi hijo se me murió”

Jéssica Mercado Amador y Juan Carlos García Calero papás del niño aseguran que el pequeño era todo para ellos. (cortesía)

Los papás de Dylan, el niño de tres años que falleció este jueves al caer un terraplén en su casa mientras dormía, aseguran que el pequeñito era todo para ellos, su amor y su ilusión.

Esta tragedia tiene a calle Molejonal de La Unión con el alma destrozada.

El pequeño niño falleció cuando estaba haciendo la sietas. Foto: John Durán

“Mi único hijo, él era todo para mí, mi hijo, se me murió”, dijo don Juan Carlos García Calero, papá del niño.

Su mamá, Jéssica Mercado Amador, tuvo que ser atendida por las vecinas, pues se le bajó la presión, la señora nos contó que en el momento de la tragedia ella y el pequeño estaban en la casa. También la dueña de la vivienda.

Ella estaba acostada con Dylan, pero se levantó a hacerse un café y cobijarlo.

La comunidad está consternada por lo ocurrido. Foto: John Durán

“Yo escuché que cayó como una rama en el techo, cuando me fui a ver ya él estaba enterrado, lo que hice fue empezar a gritar que me ayudaran para poderlo sacar”, relató la mamá.

“Mi tío llegó a ayudarme, pero ya el bebé se veía que no respiraba”.

Don Juan Carlos estaba trabajando cuando le avisaron.

LEA MÁS: Niño que murió sepultado por terraplén estaba en su cuarto cuando ocurrió tragedia

“Mi hijo era la alegría de mi vida, yo no sé qué vamos a hacer con este dolor, cuando yo llegué ya no había nada que hacer, todavía no hemos decidido que vamos a hacer para despedirlo”, dijo el papá.

La pareja es de Nicaragua y este jueves no tenían las fuerzas para llamar a sus familiares y avisarles lo ocurrido.

Doña Jéssica y don Juan Carlos se pasaron a vivir a la casa donde se dio la tragedia hace pocos días, este sábado se cumplían 15 días.

Esta tragedia ocurrió en calle Molejonal en La Unión, esa comunidad tiene una sola entrada y hay que caminar unos 800 metros para llegar hasta el paredón donde estaba construida dicha casita y otras más, todas extremamente humildes, hay una quebrada y también varios paredones por los cuales por las fuertes lluvias caen deslizamientos, la Municipalidad de La Unión durante la emergencia tuvo que atender uno que cerró el acceso.

Andrea Moreno Avilés, dueña de la casa en la que ocurrió la tragedia, afirmó que tiene 11 años de vivir en la zona y nunca había ocurrido una tragedia como esta.

El bebé murió sepultado por un terraplén, en Calle Molejonal de La Unión. Foto: John Durán

Moreno está desconsolada porque ella vivía sola y le pidió a la mamá del pequeño (su amiga) que viviera con ella para que le hicieran compañía.

“Primero cayó la rama de un árbol pequeño y les pegué el grito: sálganse, sálganse, ella (señala a la mamá de Dylan) me pegó el grito de que el niño quedó aterrado en la cama, estaba dormido”, manifestó Moreno.

Vivo sola en la casa, me da mucha depresión y les pedí que me vinieran a acompañar, ahora pasa esto que me tiene destrozada”, recordó la dueña de la vivienda.

Johnny Ramírez, de la Cruz Roja, señaló que el terraplén ocurrió en la parte trasera de una casa construida con latas y láminas del plywood.

LEA MÁS: Niño que murió sepultado por terraplén estaba en su cuarto cuando ocurrió tragedia

“Esta casa colindaba directamente con la montaña, tenía el dormitorio en el que estaba un niño, el cual al momento del terraplén se vio aterrado por el barro y la tierra.

“Es extraído por los familiares y abordado inicialmente por los compañeros de la Cruz Roja de Tres Ríos, posteriormente el Comité Metropolitano brindó la colaboración, se trabaja con el niño, pero lamentablemente se declara sin signos de vida en el lugar”, señaló Ramírez.

El bebé estaba durmiendo cuando pasó la tragedia. Foto: Municipalidad de La Unión (Cortesía )

Por el peligro en la zona, los cruzrojistas se encargaron de sacar el cuerpito y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hicieron muy rápido el levantamiento, uno de los investigadores lo cargó entre sus brazos y lo subió al carro judicial.

Mamá de niño sepultado por terraplén trató de salvarlo

La comunidad se encontraba consternada por lo ocurrido.

La casita estaba construida en una zona prohibida. Foto: Municipalidad de La Unión.

“Yo le dije al señor (papá del bebé) que lo pensará para meterse a vivir ahí, porque eso era un peligro, pero como nunca había pasado algo así, tomaron la decisión, esto es muy doloroso y la verdad nadie quiere vivir en un lugar así, pero a veces la gente no tiene opción, ellos son una pareja joven que amaban a su niño y esto nos tiene a todos destrozados”, dijo uno de los vecinos, quien prefirió no dar su nombre.

Daniel Malavassi, de la Comisión Municipal de Emergencias de La Unión aseguró que en estos lugares no hay permisos para construir y que hay gente que se abusa vendiendo esos terrenos.

Los papitos no tienen recursos para sepultar a su niño, si usted quiere puede ayudarles al sinpe móvil 6159-8338 a nombre de Carolina Calero.