Papá de senderista que murió en el Zurquí: " Yo le dije: ‘Papi, mejor no, tenga cuidado, no se exponga”

Rescate en Zurquí (Alonso Tenorio)

Con una mirada cargada de tristeza fue como don Marvin Pérez Villegas recordó cuando le dijo a su hijo, Marvin José Pérez Saballos, de 33 años, que mejor no participara de una caminata por la montaña del Zurquí, pues temía que algo malo pudiera pasarle.

El instinto paterno, lamentablemente, no falló, pues este lunes la Cruz Roja confirmó que su hijo perdió la vida dentro de esta montaña, tras haberse extraviado con otras diez personas que ingresaron a ese lugar, este domingo.

Él dijo la semana antepasada que iba a hacer ese tour y yo le dije: ‘Papi, mejor no, tenga cuidado, no se exponga’. Yo no sabía que ya se había venido ayer (domingo). Yo fui donde mi hija y ella me dijo que Marvin andaba haciendo esa caminata y lo que dije fue que Dios me lo cuidara y protegiera”, contó el señor.

La muerte de Pérez, quien se ganaba la vida trabajando como contador en una empresa en La Uruca, fue confirmada por la Cruz Roja a las 10:58 a.m., de este lunes, cuando encontraron su cuerpo. Extraoficialmente, se habla de que Marvin habría sufrido una caída, pero de momento las autoridades no se han referido a la causa de su muerte.

Don Marvin Pérez le pidió a su hijo que no participara en esa caminata. Foto Alonso Tenorio.

Marvin fue la única persona que no logró salir con vida de la montaña, pues las otras diez que formaban parte del grupo de senderistas fueron rescatadas y se encuentran en buenas condiciones.

La Cruz Roja explicó que recibieron la alerta sobre el extravío de este grupo la noche del domingo y fue a eso de las 3 a.m., de este lunes que tuvieron contacto con tres de los senderistas que salieron por sus propios medios, uno de ellos era el guía y fue este el que les informó sobre la muerte de Pérez.

Las otras siete personas que se mantenían extraviadas en la montaña fueron rescatadas a eso de las 9 a.m., tras ser encontradas por un grupo de paramédicos que ingresó al Zurquí por Moravia.

Al parecer, este grupo había planeado la caminata por medio de redes sociales. También trascendió que, en apariencia, habrían ingresado por senderos prohibidos.