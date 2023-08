Papá de víctima de femicidio aconsejó muchas veces a su hija para que dejara a la pareja

Thyra Jossette Quirós Jiménez, de 29 años, escuchó en muchas ocasiones los consejos que le daba su papá Ronald Quirós en cuanto a las parejas sentimentales; él solo buscaba que no le hicieran daño.

Muchos de estas sugerencias terminaban hasta en enojos, la última de estas fue hace unos seis meses cuando se enteró que andaba con un hombre de apellidos Ortiz González, de 26 años.

Este padre asegura que nunca conoció al sujeto que la mató, pero le bastaba con todo lo que le comentaban sobre él y desgraciadamente lo terminó comprobando al confesar haber matado a Thyra y dejar el cadáver de la joven en el baño de la casa durante cuatro días.

“Habíamos discutido por la manera de vivir de ella, no me gustaba, porque ese muchacho no tenía nada bueno. Mi hija era muy bonita y trabajadora, siempre le dije búsquese un hombre que la quiera y la respete, que le ayude a salir adelante; desgraciadamente uno no manda los sentimientos de las personas”, manifestó este papá.

A Thyra la hallaron la noche del lunes 14 de agosto en la casa que vivía en Los Maderos de Guápiles.

Foto: Tomada de FB

Ortiz fue quien le dijo a su propia familia que la había matado y ellos lo entregaron a las autoridades.

Debido al montón de días que estuvo el cuerpo en la intemperie don Ronald señaló que no la va a poder ver por última vez, ahora tiene que guardar sus últimos recuerdos en vida.

Él planeaba junto a los demás familiares reunirse este Día de la Madre para compartir, ese día más bien debieron darse fuerzas por la tragedia que enfrentaban. Como padre asegura que le guarda especial cariño al papá del primer hijo de ella, por ser una buena persona.

Thyra preparaba comidas rápidas y las vendía en la comunidad. Ella deja dos hijos menores de edad.