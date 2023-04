Papá del sospechoso de robar a bebé: “El hombre engaña al hombre, pero a Dios no”

Hernán Casasola Brenes, papá del sospechoso de raptar a la bebé. Foto Telenoticias.

Don Hernán Casasola Brenes, papá del sospechoso de raptar a Keibril García Amador, la bebita desaparecida en Cervantes de Cartago, le pidió a su hijo que si es responsable de ese hecho, que lo acepte y ayude a las autoridades a dar con el paradero de la chiquita.

Así lo expresó Casasola en una entrevista que brindó a Telenoticias este viernes 14 de abril en la casa en la que vivía junto a su hijo, quien actualmente descuenta seis meses de prisión preventiva.

“No tengo palabras para nada, solo para decirle que Dios y la Virgen Santísima me lo aclaren y acepte lo que tenga que aceptar y no acepte lo que no tenga que aceptar.

LEA MÁS: ¡No se rendirán! Autoridades reanudan búsqueda de Keibril, la bebé raptada en Cartago

“Acuérdate de Jesús crucificado en la cruz y acuérdate de lo que dice aquella moraleja que te dije: ‘El hombre engaña al hombre, pero a Dios no’, que Dios te bendiga”, dijo el señor.

Don Hernán agregó que desconocía de la existencia de las denuncias relacionadas con el embarazo de la mamá de Keibril, quien es una niña de apenas 13 años, también mencionó que nunca vio a su hijo, “ni siquiera de la mano” con la mamá de la bebita.

“Yo creo que lo he tomado (el caso) como toda la comunidad de Cervantes, con un dolor grandísimo, porque yo no creo todavía que (dice el nombre de su hijo) Casasola Salas me haya hecho un dolor de esos, porque no es a la familia de ellos, es a mi persona, porque él sabe lo que lo quiero y lo estimo”, destacó el señor.

En cuanto a si su hijo es responsable del rapto y desaparición de Keibril, el señor dijo que a él no le consta nada de eso. También habló sobre la última vez que vio a su hijo antes de que fuera detenido.

LEA MÁS: Bebé robada: dos días antes del rapto vecinos escucharon un fuerte pleito en la casa de la abuela

“Solo Dios lo sabrá (si lo hizo o no), es que vieras con la tranquilidad que él vino el domingo, nada más me dijo que tenía mucho dolor de cabeza. Como diez minutos después de que él vino, cayó la Policía”.

En cuanto a qué mensaje le enviaba a su hijo en medio de esta situación, don Hernán aprovechó para decirle que recordara la forma en la que él lo crió.

“Que se acuerde cómo lo crié yo, que si he tenido hasta que robar, si he tenido que coger lo que no es mío, lo he hecho para criarlos a ellos, pero nunca los mandé a pedir ni a hacer daños, ni a cortar a nadie ni a leñatear a nadie, ni a asaltar a nadie. Que Dios te bendiga (dice el nombre de su hijo), porque vos sabés cómo los crié yo, con honradez y con todo siempre; que Dios me lo bendiga”.