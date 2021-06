"Me siento un poco satisfecho de que por lo menos se hace valer la vida humana, el dolor que traje cuando llegué aquí igual lo llevo y lo llevaré siempre porque mi hijo no va a volver, se queda allá donde está en el cielo. Ahí nadie lo va a lastimar más, nadie me lo va a maltratar, él tiene paz y nosotros aquí tratamos de conseguirla”, dijo.