Papá lleva casi tres años esperando justicia por hijo al que mataron para robarle moto

Román trabajaba en el centro de mensajería del Hospital México. Foto: Tomada de Facebook

Don Román Zúñiga Solís tiene casi tres años esperando que se haga justicia por el homicidio de su amado hijo Román Zúñiga Avendaño, de 22 años, a quien unos maleantes asesinaron de un balazo solo para robarle su moto.

“Esto ha sido horrible, son prácticamente tres años en los que siempre ha estado en mi mente y mi corazón. Él no se merecía eso, era un buen muchacho, fue voluntario de la Cruz Roja, boy scout, era profesional en salud y le encantaba la música, entonces que le arrebataran la vida unos sujetos que no tienen visión ni para su propia vida no es justo”, aseguró con gran tristeza.

Lo único que calma un poco el dolor de este padre es que el caso sí ha mostrado ciertos avances, pues las autoridades tienen identificados a dos sospechosos de apellidos Cano Soto y Zeledón Jiménez, de 29 y 23 años; sin embargo, aseguró que el caso todavía no ha sido elevado a juicio, situación que le preocupa.

Román, quien recién se había graduado como técnico en Oftalmología y trabajaba en el centro de mensajería del hospital México, fue asesinado la noche del miércoles 22 de febrero del 2019 en Purral de Goicoechea, San José, cuando fue interceptado por unos maleantes que le robaron su moto Katana GP 250.

“Es un sufrimiento de todos los días, uno aprende a vivir con eso, el dolor siempre está con uno, pero mi hijo no muere, porque siempre está en mi mente y corazón”, Román Zúñiga, papá de la víctima.

Testigo clave

Don Román contó que una amiga de su hijo, cuya identidad nos reservamos, ha sido una pieza clave en toda la investigación, pues fue gracias a ella que las autoridades lograron identificar a los dos sospechosos. Ambos sujetos fueron detenidos más de nueve meses después del crimen.

“Mi hijo y ella fueron compañeros de colegio en sétimo, tenían doce años de conocerse, entonces ese día él fue a visitarla y cuando estaban hablando en la esquina de la casa de ella, fue que ocurrieron los hechos”.

El muchacho fue voluntario en la Cruz Roja y también formaba parte de los Boy Scouts. Foto: Cortesía Román Zúñiga Solís

La muchacha le contó al señor que ese día ella y su hijo estaban conversando, cuando de la nada apareció un carro negro del que se bajaron varios hombres para asaltarlos.

“Estos sujetos vieron la moto en la otra acera y preguntaron de quién era, ellos (Román y la amiga) dijeron que era de un vecino, pero como continuaron revisándolos, vieron que mi hijo tenía la llave guindando del cuello.

“Se trataron de llevar la moto, entonces mi hijo se fue contra ellos, empezaron a forcejear y fue cuando le pegaron el disparo que le costó la vida”, contó el señor.

“Ella los vio de frente, incluso la encañonaron y le quitaron sus pertenencias, los tuvo a escasos metro y medio”, Román Zúñiga, padre del joven asesinado.

Don Román dijo que su familia siempre estará agradecida con esta valiente joven, pues ella les prometió que seguirá ayudando en el caso hasta que se haga justicia por la muerte de su amigo.

Además, el padre aseguró que él tiene serias sospechas de que en el crimen de su hijo participaron más sujetos que aún no han sido vinculados con el caso, incluso mencionó a un joven que para el momento del homicidio era menor de edad.

Caso en proceso

En cuanto a los sospechosos, el papá contó que, en el caso Zeledón, todo va muy avanzado, pues además de la declaración de la testigo, las autoridades lo ubicaron en la escena del crimen por medio de radio bases con las que rastrearon la ubicación de su celular esa noche.

“Él está con la medida cautelar de tobillera electrónica, porque presentó un dictamen de que es asmático y le da miedo contagiarse de covid”.

Esta es la placa que la familia colocó en la bóveda de Román. Foto: Cortesía Román Zúñiga Solís

También comentó que este sujeto, en apariencia, contactó a la testigo por medios digitales para pedirle que cambiara su testimonio y dijera que se había equivocado de personas, pero ella se negó a hacerlo. El padre dijo que informó de este hecho al Ministerio Público.

En cuanto al otro sospechoso, apellidado Cano Soto, don Román mencionó que se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva por una causa distinta a la de su hijo, pero destacó que las autoridades cuentan con evidencias de peso que lo ligan con el homicidio de Román.

Ante una consulta de La Teja, el Ministerio Público informó que la investigación por este caso finalizó el 28 de abril del 2021, fecha en la que enviaron el expediente al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio contra ambos sospechosos.

Por su parte, la oficina de prensa del Poder Judicial aseguró que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó que en esta causa sigue pendiente el señalamiento a juicio.