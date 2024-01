Papá que murió con familia en accidente le pedía a Dios que se los llevara a todos si ocurría una tragedia

Los sueños de una familia se apagaron luego de que cuatro de sus miembros fallecieron en un accidente de tránsito, en el que también murió el conductor que los trasladaba.

El jefe de la familia siempre le pedía a Dios que, si ocurría una tragedia, se los llevara a todos juntos.

Este lamentable accidente golpeó a la comunidad de Boca Arenal, en Cutris de San Carlos, en Alajuela, hace 20 años, un 16 de enero.

Aunque los años han pasado, en esa comunidad el recuerdo sobre la tragedia que vivió la familia sigue presente en la mente de los vecinos.

El accidente fue muy violento. Foto: Archivo

“Eran personas que llegaron a la comunidad y que trabajaban para salir adelante, personas buenas y luchadoras. Eran la pareja, un niño, una bebé, y de esa familia solo una muchacha quedó viva y cada vez que uno la veía andar por el pueblo se me venía el recuerdo de sus padres” contó Laurentino Potosme, un vecino.

Aquel trágico día, Luis Oporta Lumbi, de 33 años, su esposa Jeannette González Obando, también de 33, su hijo Luis, de 11 años, y Margareth de año y medio, como siempre, andaban juntos.

Luis tenía una empresa empacadora de tubérculos y raíces, ese negocito se ubicaba en Cuatro Esquinas de Pital y tenía un futuro muy prometedor. La familia tenía nueve años de vivir en Puerto Escondido de Pital.

“El señor le estaba dando trabajo como a 30 personas, más o menos, ellos ya estaban haciendo vueltas para exportar productos y había mucha gente contenta porque había posibilidad de que se abrieran más oportunidades de trabajo con ellos, algo que al igual que ahora era muy necesario”, dijo Potosme

Oporta tenía que jalar una carga de malanga muy grande, por lo que tuvo que contratar a don Bernal Huertas Araya, de 47 años, quien tenía un camión pequeño, pero podía hacerle los dos viajes que iba a necesitar. Él era amigo de la familia.

Los restos de la familia descansan en Pital. Foto: Asociación de Desarrollo Integral de Pital

Toda la familia se subió en el camión con don Bernal y hasta Aris González, la hija mayor de doña Jeannette e hijastra de Luis, le pidió a sus papás que la llevaran porque ella quería ir a conocer el puente Iguanas, pero ella no tenía mucho tiempo de haberse juntado y su mamá le aconsejó quedarse en la casa preparando la comida de su pareja, para que una relación tan nueva no empezara a tener problemas, pero le dio la esperanza de que tal vez en el segundo viaje la iban a poder llevar porque probablemente ya iba ser tarde.

El accidente ocurrió a las 2:05 de la tarde, frente a un cultivo de caña, nadie observó el momento del impacto, pero a todos el fuerte estruendo los hizo correr a ver qué ocurría.

El tráiler y el camión chocaron de frente, ambos vehículos quedaron despedazados. La cabina del camión quedó debajo de la carreta del tráiler.

El conductor del tráiler se bajó y al ver la escena levantó las manos y empezó a suplicar ayuda. Luego, al ver a la familia, se desmayó, así lo narró el día del accidente Rosa Sáenz al periódico La Nación. Ella aseguró que no pudo llamar a pedir ayuda porque ella no tenía teléfono en su casa.

Nunca se pudo determinar qué ocurrió.

Cuando los socorristas llegaron, ya don Luis, su esposa y la bebé estaban fallecidos. A Luisito lo llevaban al hospital San Carlos, que se ubicaba a 30 kilómetros, pero en el camino falleció. Al trailero también lo llevaron a ese centro médico, él sufrió una crisis de nervios por lo sucedido y también algunos golpes.

Don Bernal estaba casado, tenía un hijo y era dueño de una parcela dedicada al cultivo de piña.

Aris, quien perdió a toda su familia, contó que ese día les dio a todos un beso y un abrazo antes de que se fueran, su papá los había invitado a ir porque era la primera vez que iban hasta esa zona.

Ella escuchó a las 3 de la tarde de un choque y se inquietó, a las 5 de la tarde un amigo llegó a avisarle y ella pensó que era una broma.

“Lloré para desahogarme, pero me acordé del consejo que papá nos daba cuando sufrimos por algo inesperado: él que era creyente, decía que oráramos y entonces pedí a Jesús fortaleza para afrontar esta situación tan amarga. Hoy me siento inmensamente sola, pues es difícil aceptar que en pocas horas haya perdido a toda mi familia, no le fallaré a papá”, declaró en ese momento la joven de 17 años a La Nación, ella murió en el 2021.

Doña Marubenia González perdió en esa tragedia a su hermana Jeannete, sus amados sobrinos y a un cuñado amoroso y excepcional.

Ella nos contó que la ausencia ha sido muy dura y que ella y sus familiares siempre recuerdan con mucho amor a las víctimas.

“Los primeros años fueron durísimos, el tiempo nos ha ido enseñando a vivir con el dolor, como dicen, para todos fue duro, sobre todo para mi sobrina que ella quedó solita, nos tenía a nosotros, pero extrañaba mucho a sus padres y amaba a sus hermanos. Cada vez que se cumple un aniversario nos reunimos como familia y recordamos. Para mi mamá (Irene Obando) ha sido terrible, con la muerte de ellos, ella perdió una parte de su alegría, dice que es algo que nunca se supera”, dijo González.

“Mi hermana era el alma de la familia, ella era muy alegre y era la que hacía que siempre toda la familia se reuniera los domingos, pero desde que ella no está ya todo es distinto. Cuando el accidente ocurrió yo le reclamaba a Dios y le decía que por qué no me dejó a uno de ellos, que por qué se los llevó a todos, Luisito y la bebé eran los pequeñitos de la casa, los bebés, con el tiempo le pedía perdón por reclamarle”, añadió.

Aris murió en el 2001, ella perdió a toda su familia. Foto: Archivo

Doña Marubenia asegura que su hermana y Luis tenían un matrimonio muy bonito.

“Él la amaba y se veía ese amor, Aris no era su hija de sangre, pero desde los tres años él la criaba con mi hermana, y se desvivía por sus hijos. Uno siempre lo veía jugando y pasando el tiempo con ellos”, dijo la hermana.

Ella recuerda que las víctimas eran muy creyentes todos los domingos iban a la iglesia y oraban mucho.

Bernal Huertas era un hombre trabajador. (Archivo GN)

“Cuando mi cuñado oraba le decía a Dios que si se lo llevaba de esta tierra se quería ir con todos, para que no sufrieran”, contó.

Como si no fuera suficientemente triste no tener a esos miembros de su familia, su sobrina Aris, que era lo único que le quedaba de su hermana, falleció el 20 de abril del 2021 por complicaciones de salud con la diabetes, al parecer no se estaba inyectando y cuando recibieron la noticia ya había fallecido.

Su sobrina era muy especial con ella y también con doña Irene, su abuelita. Cada vez que podía la iba a visitar y la veía como una madre, ella dejó tres hijos de 17, 16 y 10 años que están al cuidado del papá y su abuelita paterna.

Luis y Jeannette se amaban mucho.

“Cuando yo pueda los voy a ver, ellos son muchachos muy independientes, su papá les ha enseñado muy bien, son muy buenos”, dijo.

La empresa de tubérculos fue cerrada porque, según asegura doña Maru, había deudas y algunos problemas y para tener paz ella tomó la decisión de no seguir con el negocio pues para ese momento ella trabajaba con ellos.

Durante mucho tiempo guardó una valija con cosas de las víctimas, pero cada vez que las sacaba lloraba y se ponía muy mal por lo que su familia de a poquitos las fue sacando pues les dolía verla tan mal.

La pequeña bebé era la alegría de la casa. (GN 2004)

Ella asegura sentir nostalgia cuando pasa por el lugar donde se dio el accidente, allí colocaron una cruz.

Don Édgar Chinchilla, vecino de Pital y quien tiene una pagina de noticias con su nombre, aseguró que ese fue uno de los primeros accidentes que él cubrió como corresponsal de prensa.

“Ese fue un accidente muy triste, yo conocía a Bernal desde güilas, él era el conductor del camión, él tenía una parcelita en la que trabajaba, tenía esposa y su hijo estaba pequeño. Era una buena persona y claro a todos nos dolió mucho su muerte”, dijo.

Luisito era un niño muy amoroso.

Aunque se habló de un exceso de velocidad en el accidente, no hubo testigos, ni huella de frenado, solo huella de arrastre de cuando el tráiler arrastró el camión. Pese a que los agentes del OIJ reconstruyeron el accidente, no se logró determinar si el trailero se quedó sin frenos y por eso lo absolvieron, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, pero fue rechazado.

Los restos de la familia descansan en el cementerio de Pital.