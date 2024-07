Papá que velaba por sus 4 hijos muere en trágico accidente un día después de su cumpleaños

Allan Miranda fue chocado de frente cuando viajaba en moto rumbo a su casa en Naranjo.

Allan Miranda Corrales festejó su cumpleaños número 37 el pasado lunes junto a sus cuatro hijos y sus seres queridos, sin saber que esa celebración sería uno de los últimos momentos que pasarían juntos.

Esto se debe a que la tragedia se cruzó en el camino de Allan al día siguiente, pues este perdió la vida en un accidente de tránsito que fue provocado por un conductor que, al parecer, conducía bajo los efectos del alcohol.

“A él lo chocaron de frente, no tuvo un momento para reaccionar, no pudo ni siquiera quitarse el tiro, no tuvo oportunidad y el golpe fue demasiado fuerte”, contó Stephania Miranda, hermana de Allan.

El trágico incidente ocurrió la noche del pasado martes en Naranjo de Alajuela, cuando Miranda viajaba en motocicleta rumbo a su casa, tras haber salido de su trabajo como guarda de seguridad en el local de repuestos La Guacamaya en San Ramón.

La versión preliminar que trascendió sobre este caso señala que, al parecer, el conductor involucrado invadió el carril en el que viajaba Allan, lo que provocó un choque frontal entre ambos.

“El accidente fue provocado por un irresponsable que iba en estado de ebriedad, ese es el dato que tenemos, que los testigos nos pudieron aportar. Las personas que se pudieron acercar al carro vieron que adentro habían litros y botellas (de licor), y que se notaba que la persona esa estaba en estado de ebriedad”, aseguró la hermana de Miranda.

Tras el accidente, Allan fue llevado por personal de la Cruz Roja al hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, donde falleció poco después de su ingreso.

Mal presentimiento

Stephania fue quien le contó a La Teja que su hermano cumplió años un día antes de que ocurriera la tragedia.

“El día anterior él había cumplido años, no esperábamos que algo así le hubiera pasado, pero sí teníamos un mal presentimiento, porque él no se atrasaba tras salir del trabajo, luego fue que recibimos esa noticia tan impactante”, contó.

Una de las cosas más dolorosas para los seres queridos de Allan es que este ya estaba muy cerca de llegar a su casa cuando ocurrió el choque.

“Él había salido del trabajo y se dirigía a su casa, estaba a poquito más de un kilómetro para llegar a la casa, casi que estaba en la puerta de la casa”, añadió su hermana.

En cuanto al conductor involucrado, la identidad de este no ha trascendido, pero se supo que las autoridades lo tienen plenamente identificado, por lo que posiblemente se vaya a abrir una causa penal en su contra por el presunto delito de homicidio culposo.

Papá esforzado y muy querido

Stephania recordó a su hermano como un hombre muy honesto y trabajador, quien siempre se esforzó para que a sus hijos no les faltara nada. Allan era papá soltero y se encargaba de sacar adelante a sus hijos de 6, 9, 11 y 12 años.

“Desde muy joven siempre fue muy trabajador, él no fue al colegio, pero desde que tenía 12 años se dedicó a trabajar, a ayudar a mis papás, siempre fue muy colaborador”, contó su hermana.

“Siempre fue muy responsable con la familia y con sus hijos, siempre dio la cara por ellos”. Stephania Miranda, hermana de Allan.

Miranda dijo que en los últimos días han recibido muchas muestras de apoyo y cariño, especialmente por parte de los compañeros de trabajo de Allan.

“Era un hombre muy respetuoso, un buen hermano con el que siempre pudimos contar, también era un muy buen amigo, así es como lo recuerdan muchos en el pueblo, todos pueden dar testimonio de la clase de persona que fue”.

En cuanto a los hijos de Allan, su hermana dijo que ella y sus papás se están encargando de cuidarlos.

La familia de Miranda necesita de mucha ayuda para darle el último adiós, así como para sacar adelante a sus pequeño hijos, por lo que cualquier donación que reciban será de gran ayuda.

Si usted quiere aportar un granito de arena puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil a los números de las hermanas de Allan: 8352-9546 (Carolina Miranda) y 8544-9666 (Melania Miranda Corrales).