Papá remodeló casa donde mataron a su única hija y que incendiaron para borrar pistas

La casa en la que asesinaron a María José Calvo Valverde, la cual luego incendiaron, fue remodelada por don Víctor Calvo, papá de la joven, quien se esforzó, junto con varios conocidos, para reconstruirla.

La vivienda está en La Capri, en San Miguel de Desamparados, y las llamas la quemaron la tarde del 17 de noviembre anterior. María José, de 26 años, fue asesinada un día antes, el 16 de noviembre.

La autopsia reveló que ella murió por un balazo en la cabeza y el principal sospechoso de la agresión es el novio de ella, un hombre de apellidos Taracena Echeverría, de 22 años, quien luego habría provocado el incendio, en apariencia para borrar evidencias.

“Esta casa era de María José, así lo habíamos decidido la mamá y yo cuando nos divorciamos, aquí fue donde mi hija creció e hizo toda su vida, yo la construí con mis manos y en cada esquina hay recuerdos de nuestra familia. Cuando la mamá de María José murió, mi hija siguió viviendo en el mismo techo e incluso con la pandemia tuve que vivir con mi hija y conocí a Taracena (el sospechoso).

“El fuego destruyó gran parte de la casa y lo que no me dañó las llamas, lo hicieron los aguaceros de los últimos meses, ya que estaba sin el techo, parecía que de aquí salían ríos. Por lo que tuve que esforzarme para levantar la primera planta porque a ella le encantaba este lugar, además hasta para los vecinos era feo tener cerca una vivienda destruida”, dijo este padre.

La casa fue remodelada y hace un mes la alquilaron. Foto: Cortesía Víctor Calvo La casa fue remodelada y hace un mes la alquilaron. Foto: Cortesía Víctor Calvo

Don Víctor nos contó que hace un mes alquilaron la casita.

“Mi hija también era mi sostén, como estaba viviendo con ella perdí todas mis pertenencias y ninguna institución me ayudó en nada y, aunque suene feo, ni la familia, solo un amigo que le digo Taca y otras amistades fueron mi mano derecha para pintar, cambiar el zinc y todo lo que se necesita, la segunda planta, que era donde mi hija vivían aún no esta hecha, pero ahí vamos poco a poco.

“También me queda pendiente el sucesorio, para pasar la propiedad a mi nombre y todo es plata, pero ahí vamos saliendo”, aseguró.

Los aguaceros de los últimos meses dañaron lo que el fuego no destruyó. Foto: Bomberos Los aguaceros de los últimos meses dañaron lo que el fuego no destruyó. Foto: Bomberos

Biblias se salvaron

A pesar de que este papá no pudo salvar ninguna pertenencia, sí encontró cuatro biblias que le pertenecían a su hija y que el fuego no quemó.

“Estas biblias las guardan mi hermana y una amistad, es parte de lo poco que se pudo salvar, así como un álbum de fotos de mi hija, que lo encontró un vecino y nos lo guardó; sin embargo, hasta la fecha no he tenido el valor para poder verlas”, señaló.

Este padre dice que prefiere recordar a su hija como una guerrera, defensora de las mujeres agredidas, quien incluso participó en la búsqueda de Luany Salazar cuando estuvo desaparecida y que ahora lamentablemente también es parte de las víctimas de los femicidios que golpean el país.

Las llamas no consumieron las biblias que tenía la víctima. Foto: Cortesía Víctor Calvo Las llamas no consumieron las biblias que tenía la víctima. Foto: Cortesía Víctor Calvo

“¿Quién iba a decir que mi hija iba hacer la próxima? Ella siempre luchó. Recuerdo que soñaba con ser mamá y no sé si por esta razón ella regresó con ese novio, pero siempre fue una relación tóxica”, señaló.

María José y Taracena fueron pareja cuatro años, incluso vivían juntos, pero terminaban y regresaban, agregó el papá.

Meses difíciles

Asegura que por ahora lo más importante es que agilicen la investigación para que su hija tenga justicia.

“Han sido meses difíciles, pero otra cosa que me cayó como un balde de agua fría es saber que el sospechoso de matar a mi hija ande con tobillera, tras de que mató, robó y quemó, lo dejaron que siga haciendo de las suyas”, aseguró.

A María José, luego de matarla, se le llevaron el carro y este nunca apareció, el papá dice que puso la denuncia, pero no se dedicó a buscarlo porque sentía que el desgaste emocional era muy grande.

El OIJ determinó que la muerte de María José Calvo Valverde no fue accidental por el incendio que consumió su casa, sino más bien fue víctima de un femicidio. Foto: OIJ El OIJ determinó que la muerte de María José Calvo Valverde no fue accidental por el incendio que consumió su casa, sino más bien fue víctima de un femicidio. Foto: OIJ

“En esta semana pienso ir al OIJ y a la Fiscalía para saber qué avances han tenido, porque si no voy, ellos no llaman. Lo último que supe es que el caso se lo habían asignado a otros investigadores y esto lo supe porque cuando llamé al agente que llevaba el caso me dijo que se lo dieron a otra persona. Esta gente lamentablemente solo trabaja de lunes a viernes, pero espero que lo lleven a juicio pronto”, mencionó.

Para don Víctor, María José era su princesa, porque era su única hija, tiene otro hijo pero varón.