“Nosotros no conocemos la pareja de amigos con la que él iba, mi papá sale con mucha gente a caminar, lo único que nos dicen es que se separó de ellos a eso del sábado a las 9 de la mañana, mi papá trabaja para una fundación y ellos creyeron que se separó para ir a visitarlos, pero resulta que dice que lo esperaron durante horas y no lograron encontrarlo, nos parece muy raro que mi papá se separara de ellos porque normalmente él no se va alejar sin decirles nada, él esta acostumbrado a andar con otros grupos”, dijo la joven.