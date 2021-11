Papá soltero lo perdió todo debido a un incendio

Wilson Campos, un papá soltero, y su hijo de cuatro años, pasan por un duro momento ya que lo perdieron todo debido a un incendio.

Ellos son vecinos de San Josecito de San Rafael de Heredia y necesitan ayuda para enfrentar la difícil experiencia que viven desde la tarde de este jueves.

Campos afirma que no ha podido dormir pensando en que todo el esfuerzo de su vida se perdió en cuestión de minutos. Cuando empezó el fuego, él estaba trabajando y su hijo se encontraba en la guardería; cuando Wilson recibió la noticia ya todo estaba destruido.

“A mí me llamaron varias veces y yo no contesté porque estaba concentrado en mi trabajo, así que cuando decidí contestar me preguntaron: ‘¿estás bien, estás vivo? Pensamos que usted estaba durmiendo en su casa y esta se quemó’. Así me dijeron, fue un balde de agua fría y cuando llegué no había nada qué hacer”, recordó Wilson, quien recibió la llamada de la esposa de un primo que estaba preocupada por él y por su niño.

A Campos lo que más le duele es que los animalitos de su hijo murieron por causa del incendio.

“Le había comprado un hámster y dieciséis peces de colores. Él amaneció preguntando por Peter Parker, así se llamaba el hámster, me pregunta en dónde están sus animalitos y me duele porque mi hijo los amaba”, expresó este afligido papá.

Las máquinas del taller de soldadura quedaron destruidas. Foto: Cortesía para LT Las máquinas del taller de soldadura quedaron destruidas. Foto: Cortesía para LT

Wilson asegura que al ver todo destruido sintió mucha rabia y fue inevitable que se le salieran las lágrimas.

“Después del incendio estaba enfadado, me preguntaba por qué me pasan estás cosas; hace un año perdí mi matrimonio y ahora me pasa esto. No sé quién se me acercó, me tocó el hombro y me dijo: ‘Dios agarra a sus mejores soldados para ponerle las pruebas más duras’, eso se me quedó grabado y sé que vamos a levantarnos”, señaló.

El tata y su pequeño se quedaron en la casa de la mamá del menor; ya que por comodidad de ambos él lo cuida entre semana y ella los fines de semana.

Los afectados necesitan volver a levantarse y así reconstruir la casa, el taller y el apartamento. Foto: Cortesía para LT Los afectados necesitan volver a levantarse y así reconstruir la casa, el taller y el apartamento. Foto: Cortesía para LT

Perdió el taller

Marvin Rodríguez, tío de Wilson, también lo perdió todo, ya que tenía un taller de soldadura que se quemó junto a todas las máquinas. Él se salvó de morir quemado gracias a los desesperantes gritos de su esposa.

“En ese momento me iba a bañar, ya estaba desnudo cuando escuché a la doña gritando que olía a algo quemado, que había humo por todo lado, ella solo me decía: ‘¡salga del baño, salga del baño!’, pensé que había sido un carro que había pasado pegado de los frenos, ya que deja un olor hediondo, por lo que pensé que lo mejor era bañarme y luego salir a ver qué pasaba, pero mi esposa siguió gritando insistentemente, eran gritos desesperados, así que mejor salí.

“Cuando abrí la puerta del baño me encontré con mucho humo negro y caliente, no sé en qué momento llegué afuera y mi doña estaba con una manguera. Ella seguía gritando, por dicha pude salir a tiempo, aunque perdimos 42 años de esfuerzo”, contó Marvin.

Cerca de donde ocurrió el incendio vive una hija de Rodríguez, quien les prestó un cuarto para que se puedan acomodar provisionalmente.

El incendio ocurrió en San Josecito de San Rafael de Heredia. Foto: Cortesía para LT El incendio ocurrió en San Josecito de San Rafael de Heredia. Foto: Cortesía para LT

Él asegura que necesitan de todo y les agradece a las personas que le puedan regalar aunque sea un colón para poder levantarse de nuevo.

“Cualquier cinquito lo vamos a recibir, de esa manera podemos ir ajustando para ver si puedo volver a comprar otro taladro, una máquina de soldar y así levantar mi casa”, señaló este valiente hombre.

Ellos también perdieron los electrodomésticos, los muebles y hasta la comida del mes.