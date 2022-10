Papás de Marco Calzada han visto en dos ocasiones a los sospechosos de matar a su hijo

Mario, el papá de Marco Calzada Valverde estuvo frente a los sospechosos de arrebatarle la vida a su hijo de 19 años en dos ocasiones.

Así lo contó este papá en el programa radiofónico ‘Vida y Esperanza’ de radio Fides en el que estuvo junto a su esposa, Gabriela Valverde.

Esta es la primera vez que los valientes padres dan una entrevista a un medio de comunicación luego de la dolorosa pérdida de su hijo mayor, a quien lo apuñalaron en varias ocasiones en San José centro para asaltarlo.

“Hay momento superdolorosos, días que son muy tristes y que nos hace mucha falta nuestro hijo, pero hemos aprendido a ver otro montón de cosas lindísimas en medio de esa oscuridad y ese dolor”, dijo Gabriela Valverde.

Marco murió el 2 de julio anterior, luego de celebrar el cumpleaños con sus amigos.

Cuatro hombres son los sospechosos de robarle la vida al universitario Marco Calzada. Foto: OIJ (Cortesía OIJ)

Papá de Marco Calzada asegura que joven de 14 años fue “actor directo” de la muerte de su hijo

Tres meses después Mario Calzada asegura que este mes de octubre ha sido muy complicado.

“Justo este mes es el más difícil desde que empezó todo, porque uno trata de volver a la vida, pero no y uno se da cuenta que no está bien, es un momento muy complicado, pero con la fe intacta y con mucha esperanza de encontrar el plan de Dios y ser instrumento en lo que Dios quiera”, afirmó Mario Calzada.

Estos padres mencionan que no han sentido odio por los jóvenes que hicieron esto, sino un sentimiento contra la sociedad y no contra la cara de quienes lo hicieron.

“No tenemos nada contra ellos, solo pedimos que se cumpla la justicia, no queremos ser partícipes de que salgan antes de la cárcel por ‘ser suavecitos’, si queremos que se cumpla la justicia en lo que se pueda”, dijo Calzada.

Marco Calzada fue apuñalado solo para robarle el celular. Foto: Archivo (Cortesía Eco Católico)

Su esposa agregó: “La consecuencia de los actos tiene que ser como es, pero de nuestro corazón hay completamente perdón”.

Mario Calzada confesó que sintió miedo al saber si lo que él decía delante de los demás era de corazón (o sea si de verdad sentía el perdón hacia los sospechosos).

Papás de Marco Calzada: “Nos quedamos con su última mirada, que fue una mirada de misericordia”

“Ya tuvimos la oportunidad, dos veces de estar frente a los muchachos y ahí es donde digo: ‘¡Wow!, esto si es de Dios, al verlos simplemente me dio tristeza de ver en lo que puede caer la gente por culpa de las drogas”.

“Nunca imaginé que mi vida fuera afectada por las drogas, pensé que había sorteado ese camino tan difícil... sucede esto y me doy cuenta que a través de las drogas mi hijo fue asesinado”, mencionó mientras tragaba grueso.

Sostuvo que hay muchas cosas que aún no han salido a la luz pública sobre el ataque mortal contra Marco.

“Es muy triste, es muy difícil y la sociedad de alguna forma tal vez no lo conoce, pero definitivamente las drogas están detrás de esto. El dolor que sentimos no fue contra una cara, no fue hacia ellos, los jóvenes se están perdiendo, las familias están ausentes de alguna forma y existe una necesidad de estar más con estos jóvenes que no tienen presencia de familias que irradien a Cristo y tengan esa fe”, aseveró este papá.

Un adolescente de 14 años, otro de 17 y dos hermanos de apellidos Rojas López, de 19 y 21 años, son sospechosos de la muerte del joven universitario.