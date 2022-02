Paratleta necesita apoyo para reponer triciclo que un carro le dañó

Jonathan Alcázar, seleccionado nacional de paratletismo en triciclo en 100, 200 y 400 metros, necesita el apoyo de todos para comprarse un triciclo nuevo porque el que tenía se lo dañó un carro en un choque.

Jonathan Alcázar quiere seguir trayendo medallas al país. Foto: Cortesía (cortes)

El atleta, quien vive en Los Ángeles de Cartago, nos contó que antes de la pandemia le daban chance de entrenar en la pista atlética del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), en la ciudad de las brumas. Lo hacía tres veces por semana.

La otra posibilidad era ir al BN Arena, en Hatillo, pero le queda muy lejos.

Cuando llegó la pandemia le quitaron el permiso y entonces Jonathan empezó a entrenarse a 600 metros de la entrada principal del TEC y fue allí donde ocurrió un accidente.

Jonathan quiere seguir representando al país pero necesita ayuda. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Yo ando un banderín bien grande para que me vean, pero el último sábado de octubre del año pasado un carro irrespetó un alto y pegué de frente contra el carro, me lesioné el hombro, el antebrazo y me abrí un dedo. Yo me corrí un poco cuando pasó el accidente y eso fue aprovechado por el conductor del carro para darse a la fuga, ni siquiera me preguntó si estaba bien”, dijo el medallista.

Siempre adelante

El triciclo quedó dañado sobre todo en el marco, que se pandeó, pero incluso así Jonathan ha seguido utilizándolo para entrenar y hasta fue a competir a Colombia, donde ganó una medalla de bronce.

Claro, para que pueda seguir con sus sueños como atleta y prepararse para los Juegos Paraolímpicos París 2024 y otro montón de competencias que habrá antes, necesita $7.800 (poco más de 5 millones de colones) para comprar un triciclo nuevo.

“El triciclo es como un traje, lleva medidas específicas de uno; el mío no le sirve a otra persona o viceversa”, dijo el atleta, que también espera que en el TEC le vuelvan a echar una manita y le dejen entrenar en su pista.

Si usted quiere ayudar a Jonathan por medio de Sinpe móvil, su celular es el 8483-5859; también puede ser a la cuenta de la Federación de Paradeportes de Costa Rica CR02015201001031740420, razón social ‪3 002 675141‬ (detallar el motivo) o la de Jonathan en el Banco Popular; en colones es ‪59016100012107609180‬, en dólares la 61016111105225610976, la cédula del deportista es ‪la 3-0371-0214‬.