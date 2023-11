Parece mentira, pero este es el método que más usan los robacarros en Costa Rica

¿Sabía usted que en el país se roban en promedio 11,7 carros por día y que en la mayoría de los casos los ladrones se aprovecharon del descuido de los dueños?

Un descuido lo puede dejar a pata. (Lilliam Arce)

En los primeros 10 meses del año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha recibido 3.576 denuncias por este delito en todo el país.

Doña Martha es una víctima de los robacarros, ella nos contó que hasta le da vergüenza compartir lo que le ocurrió en Moravia, afuera de su casa.

“Esto fue hace mes y medio, iba a hacer un mandado, pero me tuve que devolver por la silla de ruedas de mi esposo, deje el carro afuera abierto, yo andaba la llave en la mano, pero fueron menos de dos minutos, entre a la casa y cuando salí el carro ya no estaba, llegaron en otro carro, se subió un joven y lo encendió y se lo llevaron, aquí estoy esperando que aparezca. Las mejores palabras que he recibido son ‘ya lo vendieron en repuestos’. Es año 2000, entonces dicen que es por eso que me lo robaron, es impresionante, no duraron 30 segundos”, contó la afectada.

En La Teja queremos que usted esté bien pellizcado y no le toque salir de su casa, o llegar a donde dejó el carro estacionado y encontrar el campo vacío, por eso hablamos con el jefe de la sección de Robo de Vehículos del OIJ, quien nos dio estadísticas y nos habló de la situación especifica de San José, pero también nos facilitaron algunos datos del resto del país.

El jefe policial Joaquín Sánchez, asegura que uno de los métodos que se está dando más es el robo por el descuido, que es dejar el carro en cualquier calle, o afuera de nuestra propia casa.

Sánchez asegura que este método es de los favoritos porque los delincuentes no tienen contacto con la víctima por lo que es difícil que al detenerlos los reconozcan o puedan dar una descripción del ladrón.

Sin embargo, los bajonazos también se siguen dando, estos claramente son más peligrosos porque la víctima es abordada por los delincuentes y la persona puede ser privada de libertad.

Si acostumbra dejar su carro en la calle podría convertirse en una de las 11 personas que va a denunciar a diario al OIJ. (Alonso Tenorio)

El experto asegura que las actuales bandas, según las investigaciones que tienen, andan entre dos y cuatro personas que se suben a un carro y salen a la calle en busca de vehículos de los que ya tienen encargo, ante la más mínima oportunidad comenten el robo.

Sánchez nos explicó que en el caso de los carros viejitos se los roban porque hay demanda de repuestos y cuesta conseguirlos.

Mientras que los carros entre modelos 2000 y 2010 se los roban para recauche, que es cuando un carro tiene un accidente y lo declaran pérdida total o se se volcó y el carro sale muy caro repararlo, entonces es reparado de manera ilícita con partes del carro robado. También se sigue dando el gemeleo.

“Eso se da porque le sale más barato pagar a un grupo de delincuentes que la reparación legal, y las bandas se valen de eso”, dijo el investigador.

Otro de los “mercados” son los carros de alta gama, esos que son unos chuzos y más de uno babea cuando los ve pasar.

“Esos carros son llevados a otros países, e incluso hemos tenido casos en que este tipo de vehículo es canjeado por droga”, detalló Sánchez.

También se dan robos de carros para cometer otro delitos, incluso, se roban un carro para ir a robar otro.

Pero no solo hay cuidar el carro sino también la moto porque los casos de robo de moto son muy complejos, esto porque según el jefe policial son fáciles de esconder y de movilizar.

Hay un mercado de carros robados para respuestos. (OIJ para LN)

“Cuando se roban una moto la esconden hasta en una casa, hemos detectado que muchas de estas motos van a zonas rurales, lo que se da es que la gente a veces prefiere gastar en un bien barato, porque los ofrecen a bajo costo y se les hace atractivo”, explicó.

¿Cuántos carros recuperan?

Le consultamos al jefe policial cuántos carros lograron recuperar entre tantas denuncias, él aseguró que entre el 45 y 50 por ciento, y que en muchos casos la ayuda de la policía administrativa es clave porque son quienes los alertan de la detención de algún carro con denuncia durante los retenes.

En la unidad de robo de vehículos de San José, trabajan 17 investigadores que no solo ven las denuncias diarias sino que les toca investigar los casos de grupos organizados dedicados a cometer este delito.

Joaquín Sánchez, jefe de Robo de Vehículos del OIJ. (Cortesía)

“Por día llegan hasta 8 denuncias, es variado, nos dividimos las investigaciones porque, por ejemplo, cuando son grupos organizados puede tardarse un caso de uno a dos años para judicializarse”, detalló Sánchez, quien comentó que trabajan constantemente en conjunto con otros cuerpo policiales.

Para las fiestas navideñas, los conciertos y actividades deportivas importantes los casos se disparan.

Aprovechamos para preguntarle al experto dónde es que se roban más carros en San José, y él aseguró que en el distrito Catedral, la razón es por la gran cantidad de eventos que hay en algunos locales por las noches.

Según las estadísticas que nos compartió el OIJ, a nivel país el descuido, asalto, y cocherazo son los principales métodos de operar de las bandas.

Los domingos entre la 1 y 3 de la mañana es cuando más robos se dan por cocherazo, los bajonazos se dan más los martes entre las 6 y 10 de la noches, y los descuidos sábados y domingos entre 6 p. m. y 11 p. m. Esto a nivel país.

En este año se han robado 1050 carros en San José, 926 en Alajuela, 399 en Heredia, 367 en Puntarenas, 296 en Limón, Guanacaste 279, Cartago 259 y todavía faltan dos meses.

Que no lo dejen a pata

- Evitar estacionar su vehículo en vías y lugares públicos, solitarios o sin ningún tipo de seguridad.

- No prestar las llaves de su carro a personas desconocidas, ya que podrían hacer copia de ésta y robarlo cuando se presenta la oportunidad.

- Cambie los llavines originales de las puertas y tapa de gasolina, ya que éstas son utilizadas por los delincuentes para hacer copias; recuerde que la llave que abre las puertas de su vehículo son las mismas de ignición o arranque.

- Cuando conduzca a altas horas de la noche manténgase alerta.

- Utilice sistemas electrónicos de seguridad, alarmas, corte de corriente, candados de seguridad o cualquier otro que permita disuadir un posible robo.

- En la medida de lo posible adquiera seguro contra robo de vehículos

- Procure viajar con los cristales de las ventanas y los seguros de sus puertas cerrados

- Evite confiar su vehículo a los cuidacarros; si va permanecer en un lugar por mucho tiempo vigile su vehículo periódicamente, además, recuerde que muchos delincuentes suelen hacerse pasar por cuidacarros.

- Si su casa no cuenta con cochera, en lo medida de las posibilidades busque un lugar seguro donde dejar su vehículo, ya que la mayoría de robos ocurren en horas de la noche o madrugada, cuando los dueños duermen y dejan su vehículo completamente descuidado en la vía pública.

- Procure asegurar los mecanismos de seguridad de los portones de su cochera, evitando que sean fácilmente manipulados por los delincuentes.

- En caso de ser víctima de un bajonazo, no ponga resistencia, haga exactamente todo lo que ordenen los delincuentes, recuerde que su vida y la de sus seres queridos es más importante, lo material se recupera, su vida no.

- Recuerde que cualquier medida de seguridad que tome en torno a la protección de su vehículo reducirá la posibilidad de ser sustraído.