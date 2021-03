“Porque si a mí me llega el olor a un perfume o una frase me recuerda ese momento (abuso), automáticamente me transporto a lo vivido, cuando lo recuerdo e intento dormir me agarran trastornos y muchos de estos ataques él (Castro) los vivió. Yo me desespero, grito, no puedo dormir, él estuvo conmigo, él sabe el daño que causa un abuso, por eso es que creo en su inocencia, además es padre de una niña”, manifestó Méndez.