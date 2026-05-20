Pareja es asesinada a balazos frente al Hotel El Rey, en el centro de San José

Una pareja fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles en pleno centro de San José, en las cercanías del Parque Morazán.

La emergencia fue reportada a las 5:13 a. m. frente al Hotel El Rey, en el distrito de El Carmen.

Las autoridades judiciales trabajan la escena del homicidio de una pareja en San José- (Silvia Coto)

Según el reporte de la Cruz Roja al llegar las unidades de emergencia ubicaron a un hombre y a una mujer con múltiples heridas de bala, ambos ya sin signos vitales en la escena.

Al sitio fueron desplazadas dos unidades de soporte de vida para atender la emergencia.

El hombre quedó fallecido dentro de su carro y la mujer en la acera.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas, ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para la respectiva investigación, los agentes trabajan en el levantamiento de los cuerpos por si debe transitar por esa zona mejor tome rutas alternas.