Pareja fallecida en Esparza no será sepultada junta, pese a que les encantaba estar unidos

Johanny Ledezma Leitón, de 54 años, y su esposo, Lorenzo Chavarría Barrantes, de 75 años, amaban pasar juntos, sin embargo cada uno de sus funerales serán a largas distancias.

Ellos son la pareja de motociclistas que murieron en un violento choque contra un tráiler en la entrada a Salinas en Caldera, Esparza.

Exavier Ledezma, uno de los hijos de Johanna o Joha como le conocían a Johanny, manifestó que esperan que les entreguen los restos para poder sepultarla.

Agregó que Lorenzo era oriundo de Pavas, San José y los hijos de él decidieron que lo van a cremar; mientras que ellos van a sepultar a su mamá.

“No tenemos los fondos suficientes para poder cremarla y nos dicen que solo podemos tenerla cuatro horas por como quedó. Además mi abuela quiere que ella quede en Puntarenas, no están de acuerdo que sea enterrada en Pavas de donde era oriundo mi padrastro”, dijo Exavier.

La familia necesita ayuda, usted les puede ayudar económicamente a la cuenta del BAC: 4745813913852842 a nombre de Exavier Alberto Ledezma Leitón, hijo de la fallecida.

Johanny Ledezma tenía 54 años y su pareja, Lorenzo Chavarría, tenía 75 años. Foto: Tomado de Facebook

Por el trabajo no podía ver a su mamá

Exavier se enteró de la fatalidad por las redes sociales, cuando reconoció la moto de su padrastro y además por la llamada de una amiga.

Exavier trabaja como guarda y por su horario de trabajo, asegura que no tenía vacaciones y por esa razón casi no veía a su mamá desde hace los últimos cinco años.

“Trabajo como guarda, uno pobre tiene que estar esclavizado, no me dan vacaciones, trabajo de noche, salgo a las cinco de la mañana o seis de la mañana, llego a dormir y cuando me levanto es para irme de nuevo al trabajo, casi no nos veíamos”, aseguró, y mientras le salían las lágrimas dijo que desearía devolver el tiempo y volver a verla.

“No soy un mal hijo, solo que no podía sacar una semana o dos semanas para venir a verla, no trabajo en lo propio, si me dicen que tengo que trabajar no me queda de otra”, dijo el hijo.

Mencionó que su mamá siempre estuvo pendiente de sus cuatro hijos.

“Era una buena persona, una madre atenta, siempre estaba pendiente de uno, a todos nos decía ‘Pito’ y nos pedía que nos cuidáramos”, recordó el hijo.

No podía dormir y se enteró por Facebook

Exavier, indicó que este martes trabajó como siempre en la madrugada y llegó a las 6:00 a.m. para dormir, pero a las 7:00 a.m. se despertó y no pudo seguir durmiendo.

“Me desperté con un vacío, nunca me despierto, siempre caigo como una piedra, por pasar toda la noche trabajando llevando frío. No sé qué me dio por activar el internet cuando me llamó una amiga y me decía que ‘si me había dado cuenta lo qué le pasó a mí mamá y me contó'.

“Me metí en el Facebook para ver si me daba sueño, pero fue la sorpresa que me estaba llevando”, manifestó con consternación el hijo.

Exavier dijo que su mamá y padrastro iban para Caldera a pescar, pero primero pasarían donde el papá de ella para dejarle una comida.

“La felicidad de ellos era andar pescando y andar juntos, pasar todo el día, luego se iban para la casa a hacer los pescados que sacaban”, recordó el hijo.