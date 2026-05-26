Sucesos

Pareja fue asesinada en una casa en Guápiles y poco después reportaron un vehículo ardiendo en llamas

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron atacadas a disparos en Barrio Las Palmas

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Por Silvia Coto

Una balacera en barrio Las Palmas de Guápiles ocurrió la noche de este lunes, un hombre y una mujer fueron asesinados en una vivienda.

Tras la alerta, la Cruz Roja se desplazó hasta la escena; sin embargo, al llegar confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales.

De manera extraoficial, trascendió que las personas fallecidas tenían poco tiempo de vivir en la zona. El hombre estaba en la cochera y a otra mujer la alcanzaron en el baño.

Allanamientos en Guápiles
Los agentes se encuentran en la escena. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Trascendió que una niña de dos años y otra mujer lograron sobrevivir.

Minutos después del doble homicidio, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo envuelto en llamas a 100 metros plantel de los Badilla, en El Prado de Guápiles.

Al lugar, acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para controlar el incendio del automóvil. Se investiga si el incendio del carro estaría involucrado en los hechos o no, aparentemente, los gatilleros escaparon en este.

Agentes judiciales recopilan evidencia y buscan determinar el móvil del ataque, así como la identidad de los responsables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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