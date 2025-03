Pareja vive terrible angustia por su perrito Dobby, ayúdela

Una pareja necesita ayuda para encontrar a su perrito chihuahua Dobby, que desapareció desde el domingo pasado en La Sabana.

Dobby perrito que está perdido (Cortesia/cortesia)

Su dueña, Yajaira Varela, nos contó que su esposo se fue con sus tres perros Dobby, Romeo y Aslan al parque metropolitano La Sabana, pues, en ese lugar había una actividad.

“Cuando se bajaron del carro, el más pequeño Dobby, un chihuahua blanco con café claro en la espalda, salió corriendo con todo y la correa. Asustado porque un carro lo golpeó y se escondió en un lote baldío, el cual tenía salida a la calle principal de Sabana Norte, donde está el ampm”, contó la dueña.

Los dueños del perrito han pegado varios volantes. (Cortesia/cortesia)

El perrito siguió corriendo y lo vieron por el bulevar de Rohrmoser; de hecho, se escondió en la cochera de un condominio y una muchacha los contactó.

Al perrito no lo pudieron agarrar porque no se dejó. La última vez que lo vieron fue cerca del monumento del agua, desde ese momento no se ha sabido nada más.

“No tiene una idea de lo desesperados que estamos, no paramos de llorar y nos dan las 10 de la noche buscándolo y repartiendo boletines y llamándolo. Los otros dos perritos están muy tristes porque ellos vivieron la desesperación de mi esposo llorando porque se le fue y no lo pudo agarrar”, relató la dueña.

LEA MÁS: Parque Lorne Ross: Vea el antes y el después del fatal incendio

Los afectados han compartido la foto de su consentido en redes sociales y grupos de WhatsApp con la esperanza de poder encontrarlo.

Si usted ha visto al perrito o lo encontró, puede llamar al teléfono 8861-2533