Paseo a poza terminó en desgracia para familia de veinteañero

Un muchacho, de aproximadamente 25 años, murió ahogado en la poza conocida como Las Lajas, en Pejibaye de Pérez Zeledón.

Roger Núñez, de la Cruz Roja, confirmó que la alerta la recibieron durante la tarde de este sábado, por medio del 9-1-1.

“Desplazamos una unidad de soporte básico de la Cruz Roja, se confirmó una persona desaparecida. Al sitio llegó personal especializado en buceo”, detalló Núñez.

Los rescatistas encontraron el cuerpo pasadas las 9:05 p. m., de este sábado.

Lugareños mencionaron que en esa poza han ocurrido otros accidentes mortales, ya que en apariencia dentro de esta se forman remolinos.

La identidad de la víctima no ha trascendido, versiones no oficiales señalaban que, al parecer, no es de la localidad y que andaba paseando.

Buzos de la Cruz Roja se presentaron en la poza Las Lajas en Pejibaye de Pérez Zeledón donde hicieron el rescate del cuerpo