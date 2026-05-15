Paseo de buceo en la isla del Coco terminó en tragedia para una costarricense

Lo que sería una experiencia de aventura y exploración terminó en tragedia para una mujer costarricense, de 37 años, quien falleció mientras realizaba buceo en la isla del Coco.

La emergencia ocurrió la mañana de este viernes, según confirmaron los Bomberos.

La Estación de Bomberos del Parque Nacional Isla del Coco recibió la alerta debido a que una mujer había sufrido convulsiones mientras practicaba esta actividad acuática.

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Una mujer costarricense de 37 años murió tras sufrir una emergencia médica mientras realizaba buceo en la isla del Coco. Foto: Con fines ilustrativos (Cortesía/Museo Nacional de Costa Rica)

La víctima fue trasladada hasta las instalaciones del parque, donde fue recibida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo, al ser valorada, los rescatistas determinaron que la mujer se encontraba en paro cardiorespiratorio, por lo que iniciaron maniobras de reanimación de inmediato.

Pese a los esfuerzos realizados durante más de 30 minutos, la mujer fue declarada sin vida en el sitio.

De momento la identidad de la víctima no ha trascendio.

Actualmente, el caso se mantiene bajo coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.