Paseo para celebrar con amigos acabó con la vida de un amoroso hijo tras un solo piquete de una avispa

La vida de Ronald Calvo Ugalde, de 58 años, estuvo marcada por el amor inquebrantable hacia su madre, pero se apagó de manera inesperada y dolorosa tras la picadura de una avispa que le provocó una reacción fulminante.

Su hermano, Gilberth Calvo, aún intenta asimilar lo ocurrido, lo extraña mucho pues eran inseparables.

La tragedia que le arrebató a su hermano ocurrió el sábado 11 de abril, cuando Ronald se encontraba cerca de Quebrada Ganado en Garabito, celebrando el cumpleaños de la esposa de uno de sus mejores amigos. Era un paseo entre un grupo grande de amigos, de esos que él tanto disfrutaba.

En cuestión de segundos, todo cambió.

Un solo piquete de una avispa en el codo desató una reacción casi inmediata.

Ronald Calvo Ugalde, de 58 años murió por una picadura de avispa. Fotos cortesia de la familia (Cortesi/Cortesia)

“Lo que sabemos es que mi hermano le dijo a uno de sus amigos, le dio la alerta y ellos reaccionaron de inmediato, lo subieron al carro para tratar de llegar al hospital, pero por la cantidad de carros fue complicado, mi hermano sabía que era alérgico”, narró.

La distancia al hospital era bastante por lo que optaron a detenerse en una farmacia.

“Ahí le dieron atención inmediata, le pusieron medicamentos, pero mi hermano no reaccionaba, los amigos habían alertado a la Cruz Roja. Estaba demasiado mal. Le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) pero, pese a todos los esfuerzos, no lograron salvarle la vida”, dijo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantó el cuerpo y lo trasladó a la Medicatura Forense, su hermano fue quién se hizo cargo.

Ronald Calvo Ugalde, de 58 años era un hombre alegre y buen hijo. (Cortesía/Cortesía)

“No le puedo explicar lo duro que fue vivir ese momento y también tener que entrar a su cuarto a buscar la ropa que le ibamos a poner para despedirlo”, dijo.

Gilberth es enfático en reconocer que los amigos de Ronald hasta el último momento hicieron lo mejor para él y que la familia está agradecida con ellos.

“Quiero dejar claro que hicieron todo lo posible para salvarlo. Tomaron las mejores decisiones en ese momento. Estoy seguro de que cualquiera de ellos hubiera dado su vida por él”, expresó agradecido.

“Ellos estuvieron ahí, en sus últimos momentos. Eso los va a marcar para siempre. El dolor que tienen es muy grande, ellos lo querían demasiado”, dijo.

Aunque Ronald ya había sufrido picaduras anteriormente, de un alacrán en Liberia y de una abeja en otra ocasión, nunca había presentado una reacción tan grave.

Sus seres queridos lo despidieron en La Uruca, él era vecino de La Peregrina en la comunidad donde lo querían mucho.

“Ronald siempre fue una persona feliz, usted veía sus fotos y en todas estaba sonriendo. No había una sola imagen en la que no estuviera alegre o acompañado de amigos”, dijo Calvo.

Ronald dedicó gran parte de su vida al turismo. Durante años fue administrador de hoteles en San José y en la zona del Pacífico, pero en las últimas dos décadas encontró su verdadera pasión: atender grupos de turistas hindúes que visitaban Costa Rica. Se especializó tanto en este mercado que, incluso, los acompañaba a otros destinos como Colombia y México entre otros países.

Hablaba varios idiomas, entre ellos inglés, español e hindi, lo que le permitió forjar relaciones cercanas con visitantes y colegas de distintas partes del mundo.

“Le encantaba conocer países, hacer amigos, ”, recordó su hermano.

Hijo amoroso

Pero más allá de su vida profesional, Ronald tenía una prioridad clara: su familia, especialmente su madre, Azucena Ugalde.

“Era el chineado de mi mamá. Tenían una relación muy especial, muy cercana desde que era pequeño una conexión muy especial”, explicó Gilberth.

Nunca se casó ni tuvo hijos, una decisión que le permitió dedicarse a ella y también poder viajar que era una de sus grande pasiones y trabajar en lo que le gustaba.

Desde que su padre falleció, el 2 de setiembre de hace cinco años, Ronald asumió con mayor fuerza el cuidado de su madre.

“Si él salía del país, yo me quedaba con mi mamá. Siempre nos acomodábamos, pero él era quien más estaba pendiente de ella”, agregó.

El golpe más duro, sin embargo, fue tener que darle la noticia de su muerte.

“Fue un shock muy fuerte para ella. Ha sufrido dos infartos y sigue muy afectada, aunque ha demostrado una gran fortaleza. Nosotros la estamos apoyando, viviendo el día a día, ella siempre ha sido una mujer muy fuerte”, relató.

Para su familia Ronald les dejó un legado de amor que en estos días tan tristes los han acompañado.

“Nos han llegado mensajes de personas de otros países, palabras de amor que nos han dado paz. Eso ha aliviado un poco la carga”, comentó su hermano.

Detalles que dan fuerza

Uno de los momentos más significativos ocurrió la mañana del domingo, cuando un grupo de amigos hindúes, a quienes Ronald había guiado en múltiples ocasiones, llegó hasta la casa de la familia para acompañarlos en el duelo.

“Su amor traspasó fronteras”, dijo Gilberth.

Hoy, la familia enfrenta el reto de seguir adelante sin su presencia.

“Ahora me toca a mí salir adelante con mi mamá. No puedo entender porque si otras veces se salvó qué pasó está vez”, dijo.

Gilbert asegura que Ronald les dejó un legado de amor y de alegría en medio de la tragedia.

Una picadura de avispa puede provocar, en algunas personas, una reacción conocida como anafilaxia o shock anafiláctico. Se trata de una respuesta extrema del organismo al veneno del insecto, que ocurre en cuestión de segundos o minutos y puede afectar la respiración y la presión arterial. La persona puede presentar dificultad para respirar, inflamación en la garganta y pérdida de conciencia. Cuando la reacción es muy severa y no se logra atender de inmediato, puede ser mortal.