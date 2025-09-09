Sucesos

Patrulla choca contra poste: oficial en condición crítica

Autoridades se mantienen en el sitio atendiendo la emergencia

Por Silvia Coto
La patrulla chocó contra un poste en Santa Ana, un oficial está grave. Foto: Facebook Santa Ana Actual
La patrulla chocó contra un poste en Santa Ana, un oficial está grave. Foto: Facebook Santa Ana Actual (Facebook Santa Ana Actual /cortesía)

Una patrulla de la Fuerza Pública se vio involucrada en un aparatoso accidente de tránsito la tarde de este lunes en Piedades de Santa Ana, un policía fue trasladado en condición grave.

El choque se dio en barrio La Trinidad, camino hacia Ciudad Colón.

Según la Cruz Roja, la ambulancia colisionó contra un poste, lo que dejó varias personas heridas.

Uno de los pacientes fue llevado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. En el sitio también se atienden a otros afectados, cuya condición aún no ha sido detallada.

Noticia en desarrollo*

