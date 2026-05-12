Pelea entre conductores acabó a balazos y con un muerto en Cartago

Una discusión tras un accidente de tránsito acabó en tragedia la mañana de este martes en Cartago, donde un hombre falleció luego de recibir un disparo durante una pelea entre conductores.

El incidente fue reportado a las 6:45 a.m. en Cartago, específicamente en barrio Nazareth, a 500 metros de Metrocentro.

Un accidente entre dos carros terminó con un conductor fallecido por un disparo (Cortesía/Cortesía)

Según información preliminar, el hecho se originó tras un choque entre vehículos que provocó una acalorada discusión entre los involucrados. La situación escaló hasta convertirse en una pelea y, en medio del altercado, un hombre sacó un arma y le disparó al otro.

El herido recibió un impacto de bala en una pierna y al parecer le habría dado en la vena femoral y se desangró.

Al lugar acudió una unidad básica de atención, cuyos cruzrojistas valoraron al herido, pero lamentablemente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De momento, no ha trascendido la identidad de la víctima.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales.