Peón perdió la paz tras asesinato de finquero sancarleño por temor de ser el siguiente en morir

¡Perdí la paz! Así se siente el peón sancarleño de nombre Fauricio Arce tras el asesinato del finquero sancarleño Jorge Jiménez Berrocal, conocido como Macho Jiménez.

El temor de este soldador, oriundo de Florencia de San Carlos, es tan grande que incluso ya no vive en Costa Rica y antes de irse decidió dar su declaración sobre lo que sabía del fatal ataque contra Macho ante las autoridades judiciales.

Macho fue asesinado la tarde del 30 de enero del 2015 en un parqueo frente a la clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, en medio de una calle concurrida.

Fauricio dio su testimonio desde el 2019 mediante un anticipo jurisdiccional de la prueba. Su testimonio fue grabado por audio y video en el Tribunal Penal de Goicoechea; todo lo que él dijo se dio a conocer este lunes 27 de marzo en la continuación del juicio por el homicidio de Macho en el Tribunal Penal de Goicoechea.

El temor de Fauricio se debe a que en apariencia conocía parte de los detalles del plan con los que iniciaron los atentados contra Macho, el primero en el 2011 y luego en el 2015, este último fue el que los sicarios lograron consumar el crimen.

Esto se debe a que Fauricio mantenía amistad con un hermano de Macho, conocido como ‘Luigi’ Jiménez Berrocal, uno de los acusados por ordenar este homicidio. La amistad era porque ambos buscaban hombres para mantener relaciones sexuales.

“Por medio del trabajo fue donde nos conocimos. Con el paso del tiempo nos hicimos más amigos. Yo soy gay y Luigi es bisexual. Él pagaba las salidas para buscar parejas”, expresó el testigo.

La amistad fue aumentando hasta el punto que Luigi le contó detalles sobre sicarios que habían contratado para matar a Macho.

El testigo aseguró que en el 2011, Luigi le dijo que vigilara la casa de Macho en Florencia de San Carlos y que le avisara cuando salía la empleada. Él no entendía por qué, pero asegura que lo hizo y una vez que le avisó Luigi lo recogió y seguidamente vio a tres sicarios con AK-47 y armas 9 milímetros.

Fauricio dijo que le preguntó a Luigi por qué lo involucraba en este problema.

“Le dije ¿con qué sentido me enredada en este asunto?, ¿qué para qué ensuciarse las manos?, solo me decía que me callara”, manifestó el testigo.

En esa ocasión, el homicidio no ocurrió porque Macho no entró a su casa, sin embargo sus peones fueron golpeados y amenazados.

Fauricio le preguntó a Luigi de dónde eran esos sicarios y este, en apariencia, le dijo que el vínculo era por medio de otro hermano a quien le dicen Calica y que los había conocido durante el tiempo que estuvo en la cárcel.

Fauricio manifestó que siempre le quedó en su corazón decirle a Macho sobre el macabro plan que estaba en su contra.

Él se fue para Guanacaste buscando trabajo, pero en el 2014 regresó a Florencia de San Carlos y nuevamente se puso en contacto con Luigi y nuevamente le contó sobre otro plan de sicariato contra su hermano Macho.

Esa vez él decidió decirle a Macho que se cuidara porque lo querían matar. Luego decidió ir con Macho al Tribunal Penal de San Carlos a declarar sobre lo que sabía, pues sentía mucha frustración.

Tres días después de qué declaró supo que a Macho lo mataron de múltiples balazos, en ese momento Fauricio perdió su paz.

LEA MÁS: Abogado de finquero asesinado: “Sentía que lo iban a matar y no quería morirme a la par de él”

“Tres días después de que estuve en los Tribunales me comunican que Macho fue asesinado, la vida me cambió, entré en nervios, francamente lloré. Se terminó mi paz”, expresó el joven.

Asegura que se estuvo escondiendo por miedo de ser el siguiente en ser asesinado.

Jorge Jiménez Berrocal, conocido como Macho Jiménez, fue asesinado el 30 de enero del 2015 en Tibás. Foto: Cortesía de la familia Jiménez para La Teja

“Luigi me afirmó que si abría la jeta también me iba a morir por sapo.

“Cuatro años después de esto, perdí la paz, no sé si mañana me van a matar”, manifestó el testigo en el 2019, después salió del país por esta situación.

Los problemas de la familia Jiménez Berrocal se deben a temas de propiedades y económicos.