Perdió a su hijo policía y ahora cada uniforme le recuerda la plegaria que le hace a Dios

Una madre no olvida las últimas palabras de su hijo policía; estas aún pesan en su corazón.

Así lo contó durante la misa de tropa, oficiada por capellanes de la Fuerza Pública, donde familiares y autoridades de Gobierno honraron la memoria de los policías que perdieron la vida en el cumplimiento del deber.

Mamá de policía no olvida las palabras de su hijo que murió en el cumplimiento del deber

Cada vez que Ana Patricia Segura Mena ve a un policía, le nace pedirle a Dios que lo cuide y lo encomienda a la Virgen Santísima, es una súplica que lleva en el corazón desde que perdió a su hijo Kendall Fabricio Sanabria Segura.

Este lunes se realizó la misa de tropa para recordar a los oficiales caídos. Foto: MSP (MSP/Cortesía)

Kendall falleció la noche del 22 de junio del 2021, cuando viajaba en una motocicleta policial por calle Madrigal, en La Capri de Desamparados.

Mientras realizaba labores propias de su trabajo, chocó contra un automóvil que habría girado hacia la izquierda. Sus compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron a un centro médico, pero falleció poco antes de la medianoche en el hospital San Juan de Dios. Tenía apenas 23 años y murió haciendo el trabajo que tanto amaba.

Kendall Fabricio Sanabria Segura (facebook)

Era el menor de sus hijos, un muchacho educado, respetuoso y muy querido en San Rafael Arriba de Desamparados. Amaba su profesión y estaba orgulloso de vestir el uniforme policial.

Pero hay unas palabras suyas que su mamá nunca ha podido olvidar. Un día, mientras conversaban en el desayunador de la casa, Kendall le dijo: “Mami, en este trabajo podemos salir, pero a veces no regresamos. Y de verdad, así fue”, dijo.

Su madre lo vio hasta el día siguiente, cuando tuvo que enfrentarse a una imagen que jamás imaginó: la muerte de su hijo.

Desde entonces, Ana Patricia encuentra en la misa de tropa del Ministerio de Seguridad Pública un espacio para recordar a Kendall y a los oficiales caídos y sentirse cerca de él.

“Mi hijo fue un ejemplo para su familia y su comunidad, me siento orgullosa de haberlo vestido con el uniforme que tanto amaba”, dijo.

La ceremonia también remueve los recuerdos de María de los Ángeles Chavarría Chaves, hermana del oficial José Joaquín Chavarría Chávez, quien murió en un accidente de tránsito el 22 de setiembre del 2007.

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Para ella, su hermano era mucho más que un policía.

“Era el protector de la familia, quien cuidaba de mi mamá, la apoyaba económicamente y estaba pendiente de sus sobrinos”, dijo.

La hermana recuerda especialmente una promesa que le hizo a uno de los niños: le dijo que al día siguiente lo llevaría a dar una vuelta en moto. Ese mañana nunca llegó.

Por eso, cada invitación a la misa tiene un significado especial. Para las familias, volver a encontrarse en ese espacio es también volver a abrazar los recuerdos de quienes ya no están.