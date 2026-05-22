Perdió la casa por una hipoteca y ahora lo investigan por crimen aterrador en Heredia

La pérdida de una casa por una hipoteca habría desencadenado un crimen brutal que hoy tiene a un hombre detenido y enfrentando una investigación por homicidio en Heredia.

Los bomberos llegaron a atender un incendio y encontraron el cuerpo del joven. . (Bomberos/Bomberos)

La Fiscalía Adjunta de Heredia confirmó este viernes que solicitará medidas cautelares contra un hombre de apellido Houser, sospechoso de asesinar al guarda de seguridad Ulises Martín Román Murillo, de 26 años, y luego prenderle fuego al cuerpo para intentar borrar evidencias.

El caso ha estremecido a vecinos de Concepción de San Rafael, donde el sospechoso fue capturado durante un allanamiento realizado por agentes judiciales y fiscales en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Según la investigación, todo comenzó luego de que una entidad bancaria ejecutara la hipoteca de la propiedad donde vivía Houser. Tras el desalojo, la casa quedó bajo resguardo y la víctima fue contratada como oficial de seguridad.

“En apariencia, Houser se presentó en distintas ocasiones y le pidió a la víctima que le permitiera ingresar a la vivienda, pero no se le autorizó”, detalló el Ministerio Público.

Las autoridades creen que esa situación habría desencadenado el ataque.

LEA MÁS: Él es el joven que apareció carbonizado detrás de una casa en Heredia: investigan si fue víctima de homicidio

La hipótesis que maneja el Ministerio Público señala que Houser habría ingresado sin ser detectado y atacó violentamente al oficial con un objeto contundente hasta causarle la muerte.

Pero el crimen no terminó ahí.

La Fiscalía sospecha que después el hombre prendió fuego al cuerpo de Ulises antes de escapar de la escena.

El cuerpo del guarda fue hallado calcinado dentro de la propiedad, este es un caso que desde el inicio levantó sospechas por la violencia con la que ocurrió.

Ahora, la Fiscalía busca que el Juzgado Penal de Heredia imponga medidas cautelares contra el sospechoso mientras avanza la investigación bajo el expediente 26-003252-0059-PE.