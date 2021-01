“Ese señor agarró el garrote y como Taitus era el que estaba más cerca le dio un golpe en la cabeza y me lo mató de inmediato. Yo estaba desesperada porque no había nada que hacer. El hombre ese, solo sé que se llama Álvaro, se fue a la parada del bus que está a la par de la cerca de mi casa, por lo que fui con mi hijo a reclamarle y no lo dejamos subir al bus. Le dijimos al chofer que ya habíamos llamado a la Policía”, relató la dueña del perrito, que tenía cinco años.