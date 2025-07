Periodista revela lo que Celso Gamboa habría dicho luego de que Johnny Araya, supuestamente, fuera borrado de expediente

La periodista Mercedes Agüero reveló lo que Celso Gamboa habría dicho tras ser consultado sobre por qué el nombre del exalcalde Johnny Araya, en apariencia, fue borrado de una causa judicial en cuestión de pocos días.

Agüero dio su declaración la mañana de este martes durante el juicio que se lleva en contra del exmagistrado, el exalcalde de San José y la exfiscal Berenice Smith, quienes fueron acusados por un presunto delito de tráfico de influencias, ya que, en apariencia, habrían realizado acciones para evitar que el nombre de Araya apareciera en una causa judicial previo a las elecciones municipales del 2016.

29/07/2025/ Imagenes del juicio contra Celso Gamboa y Jonnhy Araya donde hace intervención la periodista Mercedes Agüero en los tribunales de justicia de Goicoechea

La periodista fue citada a declarar al debate debido a que una publicación realizada por ella, cuando laboraba para el periódico La Nación, fue la que destapó la supuesta irregularidad cometida al borrar el nombre de Araya del expediente judicial.

Agüero dijo que en el 2017 contactaron a Gamboa vía telefónica, aunque no recuerda si fue ella o una de sus compañeras, para consultarle si era usual que el nombre de una persona fuera borrado de un expediente judicial tan rápidamente, luego de que está, únicamente, presentara una queja alegando que se trataba de un error, como habría sucedido en el caso de Araya.

“A grandes rasgos recuerdo que él dijo que no intervino directamente, que eso llegó a la Fiscalía General, y que por lo menos no recordaba haber hablado con don Johnny.

“Recuerdo que don Celso nos dijo que la actuación de la Fiscalía es la que debía aplicarse a una persona que está en un proceso electoral, y que su imagen podría verse afectada para el proceso electoral, y que es lo que debía aplicarse en esa situación”, detalló Agüero.

Investigación de alcaldes

Según Agüero, todo se inició en noviembre del 2015, cuando la unidad de investigación envió una consulta al Ministerio Público para averiguar cuántos de los 605 candidatos a las alcaldías tenían antecedentes judiciales o causas abiertas.

La periodista contó que la Fiscalía les respondió que, para ese momento, había una investigación en trámite contra Johnny Araya desde el 2012, además de otro expediente en el que ya se había dictado un sobreseimiento.

Tras recibir esa información, contactaron a Araya para informarle de la publicación que iban a realizar y conocer su parte sobre esa situación.

“Don Johnny inmediatamente me dice que no, pero me da entender que esos casos ya debían ser desestimados, que no tenía ninguna causa penal abierta, y que iba a hablar con su abogado para aclarar esa situación”.

Agüero recordó que para los primeros días de enero del 2016 recibieron dos documentos; uno de ellos era una carta dirigida a la entonces fiscal adjunta de Probidad, Berenice Smith, la cual indicaba que Araya aparecía en una causa y que eso era un error y que para que no se dañara su nombre solicitaba a una corrección.

El otro documento era una carta firmada por la fiscal Natalia Rojas en respuesta al oficio de Araya, en la que se indicaba que, efectivamente, no aparecía como imputado en la mencionada causa, sino como denunciado, por lo que iban a realizar la corrección en el sistema informático.

A raíz de esa situación es que se realizó la publicación periodística sin incluir el nombre de Araya.

Nombre de Johnny Araya borrado

Para noviembre del 2017, Agüero y una de sus compañeras realizaron una publicación denunciando la supuesta irregularidad cometida en el caso de Araya en una nota titulada: “Fiscalía anticorrupción borró a Johnny Araya de causa judicial”.

La periodista explicó que esa publicación se hizo luego de que ella obtuvo por parte de una fuente la declaración de Tatiana Vargas, jefa de prensa del Ministerio Público, ante la Inspección Judicial, en la que dejó entrever una supuesta injerencia por parte de Celso Gamboa para que el nombre del exalcalde fuera borrado del todo del expediente.