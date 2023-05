Perro policía echó al agua a gruero que habría encañonado a mujer

El gruero no contaba con el afinado olfato del can. Foto Policía Municipal Escazú.

El afinado olfato de un perro policía fue clave para que unos oficiales de la Policía Municipal de Escazú detuvieran a un gruero como sospechoso de encañonar a una mujer, que en apariencia era su pareja sentimental.

El sujeto, cuya identidad no se dio a conocer, intentó bailarse a los uniformados al esconder la pistola en el interior del chasis de su grúa, pero no contaba es que los oficiales iban a solicitar la ayuda del can entrenado.

El caso ocurrió este martes en Escazú y fue dado a conocer por medio un video, grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales, que fue publicado en el perfil de Facebook de la Policía Municipal de Escazú.

El sospechoso fue llevado a celdas judiciales. Foto Policía Municipal Escazú.

Los hechos iniciaron luego de que dicho cuerpo policial recibió una llamada de auxilio por un supuesto caso de violencia doméstica, por este motivo dos uniformados se desplazaron al sitio y encontraron al sospechoso encerrado en su grúa.

“En circunstancias un poco complicadas, el hombre llega a la casa de una mujer con quién, al parecer, horas antes había tenido una fuerte discusión. El tema parece producto de una relación sentimental que desemboca en el reclamo mutuo”, informó la Policía Municipal.

En el video se observa como los policías le piden al sospechoso que se baje del vehículo para identificarlo y es en ese momento que aparece una señora, quien es la madre de la mujer víctima de la supuesta amenaza.

“Él fue el quien sacó el arma, llegó a hacer escándalo. Mi hija recién dio a luz, no tiene ni quince días y él llegó a hacerle escándalo”, dice la mujer al oficial.

Al enterarse de que el gruero podría tener un arma en su poder es que los oficiales proceden a solicitar la colaboración la Unidad Especializada Canina de la Policía Municipal de Escazú.

Al inspeccionar el carro, el can señaló en varias ocasiones la puerta del acompañante, motivo por el cual los oficiales le piden al sospechoso quitar el forro interior de esa puerta. El sospechoso finalmente fue detenido y pasado a las celdas judiciales.