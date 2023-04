Pesadilla se cumplió para esposos fallecidos en atropello: sus hijos tuvieron que ser separados

Rafael Méndez y su esposa Hazel Arce criaban a todos sus hijos.Foto: Cortesía (Cortesía)

Rafael Ángel Méndez Salazar, de 39 años, y su esposa Hazel Andrea Arce Vargas, de 37 años, solo pensaban en poder construir una casita para que sus cinco hijos tuvieran un techo donde vivir si ellos llegaban a faltar.

Solo pensar en la posibilidad de que los separaran era una pesadilla para ellos y lamentablemente se cumplió. Ellos fallecieron la noche del miércoles 19 de abril cuando un carro los atropelló en Guácimo de Limón, el accidente se dio en Calle Vieja, de las instalaciones del Ministerio de Salud, un kilómetro hacia el oeste, en dirección hacia Guápiles.

Don Rafael tenía seis hijos, pero solamente el menor era hijo de Hazel, ese pequeño tiene 12 añitos y tiene severos problemas de vista.

Otro de los hijos de don Rafael vive con su madre. Y los otros cuatro eran criados por don Rafa y su esposa.

Yixci Méndez es la hija mayor de don Rafael, ella nos contó que han pasado días muy tristes e inesperados por la muerte de su papá y de su madrastra, pues para ella y sus hermanos era su mamá.

“Fue algo que uno jamás espera, es muy doloroso que ellos ya no estén con nosotros, mi papá era el soporte de todos nosotros, trabajaba para que humildemente no nos faltará nada”, dijo la joven de 20 años.

Yicxi nos contó que ella se fue a trabajar a Guanacaste con la bendición de su papá, pues en Guácimo la situación está muy dura, incluso su papá trabajaba donde le saliera alguito, él se dedicaba a la construcción. La joven tiene tres hijos de 6 y 3 años y un bebé de siete meses

“Ahorita me estoy quedando donde una amiga de mi papá en Guanacaste que me está ayudando, mi papá mientras yo conseguía trabajo me daba 20 mil colones por semana para que me ayudara con los gastos de los bebés, he llevado papeles para buscar una oportunidad como miscelánea, pero no he encontrado”, dijo la joven.

El día que el carro atropelló a los esposos ellos andaban buscando una casita para pasarse, pues donde estaban viviendo les pidieron que desocuparan. Ellos fueron atropellados por un carro que era manejado por un joven de apellido Madriz, de 22 años.

Melvin, de 18 años, es otro de los hijos, su novia está embarazada, ellos deben de buscar una casa porque en la que vivían todos en Guácimo debe ser desocupada el 26 de abril. Él está sin trabajo, pues breteaba en construcción con su padre.

El accidente ocurrió en Guácimo. Foto cortesía.

Las dos hermanas de 12 y 16 años se quedarán con una tía paterna que está dispuesta a sacarlas adelante. Ellas ahora vivirán en Puntarenas.

“En un segundo se destrozó una familia por este accidente, yo tengo dos hijos y trabajo como guarda, pero me voy a hacer cargo de mis dos sobrinas, ellas me necesitan, ellas quieren tener la oportunidad de poder seguir estudiando y yo sé que Dios me va ayudar para poder hacerle frente a está situación, me duele mucho lo están viviendo mis otros sobrinos, tenemos el corazón dólido”, dijo Ana Patricia Méndez, hermana de don Rafael.

El hijo menor de la familia se fue a vivir con una hermana de su mamá en Guácimo, él requiere de muchos cuidados por su problema en los ojitos, era el chineado de la casa.

“Mi papá siempre fue con nosotros respetuoso, responsable, humilde y muy trabajador, siempre nos enseñó a ganarnos las cosas honradamente, siempre buscaba que a sus hijos y nietos no les faltará la comida. Hazel era nuestra madrastra, pero nosotros la veíamos como nuestra madre, porque ella nos crío desde pequeños, mi mamá verdadera nos abandonó y ella fue una excelente mamá, siempre nos aconsejó y nos cuidó y protegió mucho”, dijo Yicxi

Los esposos tenían solo un hijo de 12 años en común. (Cortesía)

“Ahora es muy triste tener que estar todos separados y con personas diferentes, porque aunque les den mucho amor a mis hermanos, yo que soy la mayor no tengo donde vivir y no puedo llevármelos conmigo, que era lo que mis papás hubiesen querido, que yo me hiciera cargo, ahorita es algo que no puedo cumplir. Nos criaron para siempre estar juntos y esta tragedia nos dividió, ellos nos daban mucho amor”, expresó muy afectada la jovencita.

Si usted quiere ayudarle a estos hermanitos puede contactarse Yicxi al teléfono: 6141-9922.