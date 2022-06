Pescador sobrevivió 57 horas en el mar tras vuelvo de lancha y pide que rescaten a su amigo

Alejandro Pérez Gutiérrez es un pescador que ha sobrevivido a cuatro naufragios, el más reciente ocurrió está semana, cuando pasó 57 horas en altamar.

Él y un amigo, identificado solo como Cristhian, salieron a trabajar el sábado, desde el muelle de Incopesca, en una lancha de pesca artesanal llamada “Karen LV”.

El viaje sería de tres a cuatro días, pero al siguiente día en la mañana, Alejandro le mandó mensajes a su familia, diciéndole que se estaban hundiendo.

Valeska Zamora, pareja de Pérez, recibió el mensaje a las 6:08 a.m., pero lo escuchó cinco minutos después.

“Amor, amor, nos estamos hundiendo, llamen a la naval, nos estamos hundiendo, estamos por el lado del cabo (cabo Blanco)”, es lo que decía Alejandro.

Desde ese momento comenzó el calvario para la familia, el cual duró 57 horas.

“Me hice levantada de la cama y empezamos a llamar a emergencias, alertando de la lancha que se hundía en ese punto, varias embarcaciones salieron a buscar, pero no lograron encontrarlos. Guardacostas también estuvo en la búsqueda. Para nosotros fue una angustia enorme, diez minutos después del audio que me envió, ya no tenía más conexión, me asusté mucho ya que él padece de presión alta y debe de tomar pastillas”, dijo la esposa, quien además tiene una bebé recién nacida.

En apariencia, el mal tiempo provocó que la embarcación se volcara. Los pescadores se mantuvieron unidos, pero luego fueron separados por las olas y supuestamente Cristhian no se soltaba de unas boyas que usan para pescar porque decía que no sabe nadar.

Dos días después, un barco mercante, llamado ‘Sofía Z’, fue el que rescató a Alejandro.

Alejandro Pérez Gutiérrez (acostado) fue rescatado y está en Nicaragua. Foto: Andrés Garita

A él lo llevaron hasta el puerto nicaragüense de Corinto, los médicos lo examinaron y está en buenas condiciones de salud.

Impotencia

Valeska dice que antes de saber del rescate, tenían mucha impotencia por no saber sobre ellos.

“No podíamos ni dormir, ya nos estábamos rindiendo de saber que pasaban los días y no se sabía nada, ya las fuerzas se nos acababan, esto es un milagro de Dios. Cuando hablamos (luego del rescate), dijo que solo sentía mucho frío y que ya no podía más, fue un momento muy difícil para nosotros”, recordó la pareja.

Él también les dijo que Cristhian seguía vivo y que quedó sujeto a las boyas, en reiteradas ocasiones pidió que lo sigan buscando.

Valeska, los hijos de él y doña Paulina lo esperan con alegría. Foto: Andrés Garita

[ Dos décadas de misterio y dolor para familia de pescadores que el mar se tragó ]

Cuarto naufragio

Doña Paulina Gutiérrez Espinoza, mamá de Alejandro, dijo que en las otras tres ocasiones que sufrió un naufragio, fue rescatado en cuestión de un día.

Contó que su hijo tiene más 20 años de ser pescador.

“Como madre ha sido muy duro, estos son momentos que no se los deseo a nadie, él es mi cumiche de tres hijos, Saber que lo encontraron me llenó de alegría y más de ver a sus hijos gritar de alegría, cuando uno está en tierra no sabe ni qué hacer, saber que mi chiquito estaba flotando, sin poder tomar agua, ni comer y con un mar muy picado”, comentó.

Doña Paulina ve con entusiasmo a su hijo junto al hombre que lo halló y rescató. Foto: Andrés Garita

Las autoridades esperan que el pescador regrese pronto a Puntarenas, donde vive.

El Servicio Nacional de Guardacostas y aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea mantienen rastreos pero no han logrado hallar a la persona desaparecida ni rastros de la lancha.

La búsqueda por aire se mantiene, pero las autoridades no encuentran rastro del otro pescador llamado Cristhian. Foto: Andrés Garita