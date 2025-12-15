Petición de la Fiscalía complica a Celso Gamboa y eso acelera su posible extradición a Estados Unidos

Al exmagistrado Celso Gamboa cada vez se le acerca más su posible extradición a los Estados Unidos, donde lo requieren por el supuesto tráfico internacional de drogas.

Esto porque la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la tarde de este lunes 15 de diciembre que ya finalizó la audiencia contra Gamboa, en la que lo investigan por tráfico de influencias.

Durante la diligencia, el Ministerio Público pidió la aplicación de un criterio de oportunidad, con el objetivo de que se ordene la suspensión de la acción penal que se sigue en Costa Rica, en cuanto exista una sentencia en firme en el extranjero.

LEA MÁS: Celso Gamboa se entera que será extraditado mientras enfrenta juicio

Celso Gamboa Sánchez, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas, ejerció varios cargos públicos como ministro de Seguridad, fiscal y director de la DIS. (Foto: redes sociales/Foto: tomada de redes sociales)

“El criterio de oportunidad es la facultad legal que tiene el Ministerio Público para no llevar a juicio a una persona y archivar el caso en su contra, en ciertos supuestos definidos por ley.

“Por ejemplo, cuando el delito es de escasa gravedad (hurto de bienes de poco valor) o en asuntos de imputados colaboradores (testigo de la corona)”, así lo explica el Poder Judicial.

LEA MÁS: Jueces costarricenses absuelven a Celso Gamboa, pero su extradición podría ir más rápido

La solicitud fue conocida por el Juzgado Penal, instancia que escuchó los argumentos del Ministerio Público durante la audiencia y señaló que resolverán por escrito.

Desde el 7 de octubre anterior, el juez William Serrano aprobó la extradición de Celso, proceso que se inició desde el 23 de junio cuando el OIJ detuvo al exmagistrado.

Celso no debe tener ninguna causa penal pendiente en Costa Rica para que sea enviado a los Estados Unidos.

LEA MÁS: Abogada de Celso Gamboa insiste en que exmagistrado debe ser juzgado en Costa Rica y no extraditado

A él lo absolvieron en dos causas el 13 de agosto y el 10 de octubre de este 2025.

Además, del 5 de enero del 2026 al 30 de ese mismo mes tiene otro juicio en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, por cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio.

Gamboa está en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de imponer sanciones económicas y comerciales contra gobiernos, organizaciones criminales, narcotraficantes, terroristas o personas vinculadas a actividades que amenazan la seguridad internacional.