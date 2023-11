Petición de niña a su abuela la habría salvado de morir asesinada junto a su mamá embarazada

Pedirle a la abuelita que se la llevara unos días a la casa de ella pudo haber sido la salvación para una niña de seis años, a quien le mataron a su mamá embarazada dentro de la casa en la que vivían.

La mamá de la pequeña se llamaba Escarleth Paola Ugarte Carmona, de 22 años, a quien asesinaron en el sillón de la sala tras recibir múltiples balazos en el caserío Los Pinos, en Alajuelita, San José.

Ugarte tenía cinco meses de embarazo, iba a tener un niño a quien planeaba ponerle Gabriel o Jafet.

Escarleth estaba ilusionada con el bebé, le había comprado ropa, chupones, cepillos. El pequeñito estaba para nacer el 16 febrero del otro año.

Escarleth Paola Ugarte Carmona, de 22 años, tenía 5 meses de embarazo y la mataron de varios balazos, dejó una hija de 6 años. Foto: Autorizadas por Ericka Carmona para LT

Doña Ericka Carmona, mamá de Escarleth, recordó que la última vez que vio a su hija fue la noche del jueves 26 de octubre anterior, cuando ella junto a su nieta llegaron a visitarla en Escazú e incluso se quedaron durmiendo. Al siguiente día, el viernes 27 de octubre, fueron a la vivienda de la muchacha en Alajuelita, donde le ayudaron con unas reparaciones en la casa.

“El papá de Escarleth y yo estuvimos en la casa de ella, la última vez que la vimos fue el viernes, amaneció lluvioso, compartimos un café y pan.

“Cuando nos despedimos, ella nos dio un beso y un abrazo, a su papá también lo abrazó y ella no era de darle esas muestras de cariño al papá, no sabíamos que era la última vez que la íbamos a ver”, recordó doña Ericka.

Mencionó que estaba pidiendo un taxi para devolverse a su hogar cuando su nieta le pidió que también la llevara.

“Cuando ya me venía para mi casa, mi nietita me dijo: ‘Abuelita lléveme el fin de semana y que mamá me recoja el domingo, es que en mi casa me aburro y en su casa juego’. Le dije: ‘Vámonos’”, recordó.

Todo transcurrió de manera normal hasta la madrugada del sábado 28 de octubre, cuando les avisaron que había ocurrido una tragedia dentro de la vivienda de la joven. La abuelita considera que si su nieta hubiese estado allí, quizás también se la habrían arrebatado.

“Fue tanta la crueldad, se ensañaron contra mi hija, me pudieron haber matado a mi nieta, sufro por la perdida de mi hija, pero a la misma vez sé que tengo a mi nieta y que Dios es tan bueno que me la dejó”, comentó.

Asegura que cualquier cosa la hace recordar a su hija Escarleth, pero le pide mucha fortaleza a Dios para seguir adelante junto a la pequeña.

“Mi nieta sabe que su mamita y hermano ya no están, le dije que la voy amar y criar así como lo hice con mi hija, no le faltará amor”, señaló la valiente abuela.

Escarleth Paola Ugarte Carmona, de 22 años, junto a su hija de 6 años. Foto: Autorizadas por Ericka Carmona para LT

Al parecer iban solo por el novio

A Escarleth la asesinaron junto a su novio, Bryan Alfredo Rojas Cortés, de 24 años. La familia no tiene claro cómo fue el ataque, pero creen que llegaron hasta la casa de la muchacha, allí los atacaron y ella murió dentro de la vivienda. El hombre salió corriendo, tratándose de salvar, pero lo mataron en una alameda.

“A ese muchacho si acaso lo vi dos veces, no mucho, ella no tenía mucho tiempo de conocerlo, si acaso tenían dos meses de conocerse.

“Ella tenía una relación sentimental con otro muchacho, quien es el papá de la hija mayor y de este otro bebé que estaba esperando; sin embargo, hace cuatro meses habían terminado”, detalló.

Esta mamá afirma que nunca le conoció problemas a su hija.

“Si la amenazaron nunca me lo comunicó, aunque a veces hay cosas que los hijos no le dicen a uno. Pero no tengo idea de quién le pudo hacer daño.

“Ella tenía unas amigas que nos dijeron haber escuchado que me la mataron por culpa de ese muchacho con el que andaba, pero todo lo dejo en manos de las autoridades”, manifestó.

Escarleth Paola Ugarte Carmona y Bryan Alfredo Rojas Cortés fueron asesinados en el caserío Los Pinos en Alajuelita. Foto: Con fines ilustrativos (Jose Diaz)

Doña Ericka asegura que su hija fue muy buena y como mamá era amorosa.

“Ella era mi única hija mujer, yo le pedí a los médicos forenses que me dejaran ver a mi nietito, así lo pude conocer, ya estaba formadito, a ellos los cremamos y nos entregaron sus cenizas este martes 31 de octubre.

“Vamos a almacenarlas y en un futuro tal vez las dejaría en algún lugar bonito que encuentre”.

En este 2023 han matado a 61 mujeres de manera violenta, el año pasado, para esta misma fecha, la cifra de asesinadas era 33.