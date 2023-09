Pianista alemán radicado en Costa Rica está desaparecido

Karl Alfred Lansche, de 68 años, es un pianista alemán radicado en Costa Rica desde hace 45 años y que está desaparecido, por lo que su familia pide ayuda para localizarlo.

Andrea Lansche, hija mayor de Karl, le dijo a La Teja que lo han buscado por todo lado y no hay respuesta de su paradero, la familia ya interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Fuimos a las delegaciones de Policía en Heredia, a todos los hospitales de San José y en Heredia, también a la Morgue, poco a poco se nos agotan todos los lugares a donde ir, hemos peinado San José, Heredia con el carro buscándolo, tenemos amigos ayudándonos y nada”, expresó Andrea.

Lo último que sabe la familia es que la mañana de este viernes 1 de setiembre del 2023 Karl salió a comprar pan, también al cajero y luego regresó.

“Yo no vivo con mis papás, pero mi mamá me dice que ella se fue a la cita con el dentista aquí mismo en San Francisco de Heredia y cuando regresó mi papá ya se había ido. Mi cuñada lo vio a salir a las diez de la mañana, pero no le dijo adónde iba”, señaló la hija.

Karl habría olvidado el celular en la casa.

“Desaparecerse nunca, pero que haga sus mandados es normal como cualquier persona, que sale y compra alguna cosa y regresa a casa, pero desaparecerse así nunca, además que no tiene problemas de demencia, ni Alzheimer, ni drogas o alcohol mi papá prácticamente siempre está en la casa, va al trabajo y regresa”, afirmó la hija.

Karl Lansche, de 68 años, es buscado por su familia. Foto: Andrea Lansche para La Teja

Karl es pianista en el hotel Intercontinental en Escazú y este viernes debía trabajar a las 4 p. m. él dejó su ropa lista y justamente esta situación fue la que preocupó a la familia al ver que las horas pasaban y él no llegó a recoger la ropa, situación por la que nunca quedaba mal en el trabajo.

“Tenía que trabajar y por eso mi mamá dijo antes de las cuatro de la tarde: ‘algo está mal, algo pasó porque siempre viene y se cambia’ y se pone saco, corbata y tenía listo la ropa en un ganchito a la par del closet, como para regresar y cambiarse.

“Pensé que a lo mejor le agarró tarde o le pasó algo con la moto y prefirió irse mal vestido que llegar tarde, pero mi mamá llamó al hotel, le dijeron que iban a revisar que le iban a devolver la llamada, y cuando lo hicieron le dijeron que efectivamente no estaba ahí, el gerente llamó una hora después y dijo que mi papá nunca llegó a trabajar”, manifestó la hija.

Karl Lansche, de 68 años, es pianista, tiene familia y no es normal que desaparezca . Foto: Andrea Lansche para La Teja

Si usted ve o sabe dónde está Karl Lansche llame al 800 8000 645 del OIJ. Foto: Andrea Lansche para La Teja

Karl además había quedado con una alumna de darle clases a las 7 p. m. del viernes y tampoco llegó.

Cerca de la medianoche la familia acudió al OIJ a interponer la denuncia.

LEA MÁS: A balazos acaban con la vida de una muchacha y un veinteañero que estaban dentro de una buseta

Este sábado 2 de setiembre la familia ha buscado por todo lado y tampoco tienen repuesta, ellos le piden a las personas para dar con su paradero. Tampoco hay rastro de su motocicleta azul.

Si usted ve a Karl o sabe dónde se encuentra llame al 800 8000 645 del OIJ.