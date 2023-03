Piden ayuda para encontrar a chofer de app que desapareció misteriosamente tras viaje a Heredia

Eddie Salmeron, conductor de app desaparecido desde el domingo. Foto cortesía.

Al día de hoy el paradero de Eddie Salmerón Morán, de 29 años, es todo un misterio, pues este vecino de Desamparados desapareció poco después de recibir una solicitud de viaje por medio de la app Indriver, para la cual estaba trabajando.

Así lo contó a La Teja Cristina Martínez, pareja de Eddie, quien explicó que desde la noche del pasado domingo 26 de marzo no sabe nada sobre él, situación que la tiene muy consternada.

“Ayer (lunes) fuimos al hospital de Heredia, también fuimos a Medicatura Forense, pero no hay respuesta de nada, tampoco ha aparecido el carro botado en algún lado, ni nos han llamado para pedir un rescate, absolutamente nada”, dijo Martínez.

La pareja contó que la última vez que vio a su amado fue la noche del pasado domingo, cuando Eddie pasó a dejarla a la casa de ambos, en Los Guido de Desamparados, esto tras haber pasado a una farmacia.

”Luego de eso él siguió trabajando y a eso de las 7:29 p. m. me comentó que iba llegando a Heredia a recoger a unos muchachos y que luego se regresaba a San José. A las 7:52 p. m. me dijo que lo esperara porque ya venía para acá, que iba a terminar unos viajes que le hacían falta”, detalló Martínez.

Tras el último mensaje de Eddie pasó aproximadamente una hora sin que este se comunicara con Cristiana, situación que a ella le extrañó mucho, pues señaló que Salmerón siempre ha sido una persona muy comunicativa y hogareña, que siempre avisa si va a llegar tarde a su casa.

Este es el carro que conducía Eddie. Foto cortesía.

“Yo le pregunté (por medio de un mensaje) si estaba bien y no me respondió, luego le escribí: ‘Amor, llámeme’ y nada. Lo empecé a llamar por WhatsApp y no tuve respuesta, cosa que nunca pasa. Mi mamá empezó a llamarlo, mi hermana también y nada, ya luego el teléfono salía como apagado, a partir de ahí ya no supimos nada de él”, recordó.

La angustia era tan grande que Cristina no lo pensó dos veces y a eso de las 10:30 p. m. del domingo se fue a las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer la denuncia por la desaparición de Eddie.

Según contó a este medio, pese a las constantes publicaciones que se han hecho en redes sociales, hasta el momento no han recibido ni una pista fiable de lo que pudo pasar con él.

“Ayer (lunes) nos comentaron que, al parecer, él había estado en el Hospital San Juan de Dios, que supuestamente lo llevaron todo golpeado, pero resultó ser falso”.

Al momento de su desaparición Eddie conducía un carro Kia naranja y con placa BDD-048.

Si usted ha visto a Salmerón o sabe qué pudo haber pasado con él puede contactar a Cristina a los teléfonos 6030-1478 y 7018-9791.

También puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al Whatsapp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.