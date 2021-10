Piden ayuda para encontrar a la chihuahua Sofía

La perrita andaba este chaleco el día que se la llevaron. Foto cortesía. La perrita andaba este chaleco el día que se la llevaron. Foto cortesía.

Karla Leitón y su familia están desesperados y desean encontrar lo antes posible a su amada perrita Sofia, a la cual se llevaron en un carro poco después de que se escapara de una casa en San Isidro de Heredia.

La peludita, una chihuahua de un año y dos meses, se perdió la mañana del domingo 24 de octubre en calle La Arrinconada.

Karla contó que ella vive con su perrita en Santa Elena de Heredia, pero como ese día tenía que salir, decidió llevar a Sofia a la casa de su mamá para que ella la cuidara un rato.

“El portón que da la calle principal siempre está abierto porque otros vecinos salen o ingresan de ahí y en el momento en que mi mamá abrió la puerta de la casa Sofía salió, seguro porque estaba aburrida de estar encerrada. Una vecina le contó a mi hermana que pasó un carro y se la llevó, al parecer, fue un chiquito el que ayudó al señor que manejaba a montarla al carro”, contó Karla.

De inmediato Karla y su hermana fueron a donde su vecina para que esta les diera una descripción del carro, sin embargo, la señora dijo que ya ni siquiera se acordaba de cómo era el niño que se llevó a la peludita.

“He estado buscando por todo lado, pero no hay ni una sola cámara que los haya grabado”, explica.

Karla está muy preocupada por Sofia porque la perrita necesita un medicamento especial.

“Conmigo y mi familia es un amor, ya con personas desconocidas es más arisca, más pendejilla, les ladra a las personas desconocidas”.

Añade que Sofia es como una hija para ella, por eso estos días la ha pasado muy mal.

“El lunes y martes no trabajé, ando como en otro planeta, no he comido bien, no he dormido bien, la verdad es que se me ha dado mucho”, detalló.

La familia de Sofia ofrece una generosa recompensa para quien les devuelva a su amada mascota. Si usted la ha visto o sabe dónde podrían tenerla, comuníquese al teléfono 6004-8310.