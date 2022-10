Piden la renuncia del director de Bomberos, Héctor Chaves

Algunos integrantes del Consejo Directivo de Bomberos pidieron la renuncia del director de la institución, Héctor Chaves.

Así lo manifestaron la tarde de este viernes cuando se llevó el consejo y la petición es a raíz de la investigación judicial por los delitos de uso indebido de carros institucionales (peculado) y el delito de tráfico de influencias, por aparentes nombramientos ilegales.

“Tenemos muy claro que todo ciudadano tiene el derecho de ejercer su derecho de defensa, pero también que todo bombero debe honrar y defender el buen nombre de todos los bomberos, por lo que nosotros los proponentes instamos al señor Héctor Chaves León a que presente su renuncia para que mande una señal a todos los funcionarios y a la sociedad costarricense, en el sentido en el que sobre cualquier persona siempre debe prevalecer el interés institucional”, manifestó Laura Guevara, una de las integrantes del consejo.

El vicepresidente del Consejo Warner Rodríguez, defendió a Chaves.

“¿Esto no es cómo adelantarnos? o sea el principio de la presunción de inocencia no debe ser aquí la prioridad, creo que si bien lo que se dio (allanamiento) es la primera vez que en Bomberos se da, me parece que la solicitud inmediata de una renuncia, no cabe en este momento, porque viene toda una investigación y las acusaciones y la defensa todo eso lleva su periodo...aquí me parece desde mi perspectiva la solicitud (de renuncia) es violenta”, expresó Rodríguez,

Mónica Araya, presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), quien además es la presidenta del consejo, dijo que el puesto de Héctor Chaves es de confianza.

“Inclusive hemos tenido que hacer unas medidas cautelares para que las personas que han sido denunciantes puedan ser protegidas en el proceso”, señaló Araya.

Esta solicitud la hace a raíz de los allanamientos que realizaron los agentes de la sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles, en las oficinas de Bomberos.

El OIJ señala que desde finales del año pasado iniciaron las investigaciones.

Héctor Chaves es el director de Bomberos desde el 2003. Fotos Melissa Fernández

Uno de los casos investigados es un supuesto pago con dinero de Bomberos para un servicio aéreo para una funcionaria de Pérez Zeledón hacia el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas.

Héctor Chaves comenzó su carrera desde 1982 como bombero voluntario, así estuvo hasta 1995, fue escalando en puestos y en el 2003 se convirtió en el director de Bomberos, esta es la primera vez que se ve envuelto en un problema en toda su trayectoria de 40 años.

Chaves es licenciado en Ingeniería química y máster en administración de proyectos.