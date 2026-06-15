Pirulo se suma a la lista de costarricenses requeridos por la justicia de Estados Unidos

Un costarricense conocido con el alias de Pirulo se convirtió en el extraditable número 22 detenido en Costa Rica a solicitud de las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

La captura ocurrió la mañana de este lunes 15 de junio en Limón y estuvo a cargo de agentes judiciales.

El detenido fue identificado como Andrey Rojas Porras, quien es requerido por las autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

Alias Pirulo fue detenido y sería extraditado a Estados Unidos. (Ministerio Públic/Alias Pirulo fue detenido y sería extraditado a Estados Unidos.)

“Según la investigación, alias Pirulo integró una organización dedicada al traslado de grandes cargamentos de droga a territorio norteamericano”, señaló el Ministerio Público.

La detención fue confirmada por Michael Soto, director interino del OIJ, quien indicó que el operativo se realizó en la provincia de Limón.

Además, trascendió que dentro de la misma investigación también figura otro costarricense conocido con el alias de Cabro, quien es requerido por las autoridades estadounidenses.

Con la captura de Rojas Porras, ya son 22 las personas detenidas en Costa Rica bajo el mecanismo de extradición aprobado recientemente para permitir que ciudadanos costarricenses requeridos por delitos de narcotráfico internacional sean enviados a enfrentar procesos judiciales en otros países.