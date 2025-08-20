Pistoleros asesinan a joven conductor en violento ataque donde también se dio un milagro

Un conductor murió víctima de las heridas de bala que recibió la noche del martes en Pavas.

(Silvia Coto)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el joven de apellido Fallas, de 23 años, viajaba frente al parque Libertad II en Pavas a bordo de un carro junto a dos personas más.

Según las primeras investigaciones, los ocupantes de una moto se le acercaron por la ventanilla del conductor y le dispararon en múltiples ocasiones.

Los pistoleros se dieron a la fuga, mientras que el conductor fue llevado a la estación de Bomberos de Pavas donde las personas que viajaban con él pidieron ayuda. Los dos pasajeros resultaron ilesos.

Los bomberos lo trasladaron hasta el hospital San Juan de Dios donde falleció mientras era atendido.

Aunque se presume que se trató de un ajuste de cuentas, el caso se encuentra en investigación.