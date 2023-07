Pistoleros en moto acaban con la vida de un muchacho de 22 años

Aldrín José Martínez Quirós, de 22 años, perdió la vida al recibir un balazo en la cabeza.

Los responsables de su muerte son dos personas que viajaban en moto y le dispararon cuando él estaba en la calle, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

En la oficina de prensa del OIJ señalaron que la alerta de la agresión la recibieron minutos antes de las 9 p. m. de este sábado 8 de julio.

La víctima murió en el sitio.

El joven era vecino de la misma localidad y versiones no oficiales señalan que en noviembre del 2022 dispararon contra la casa de él en medio de una fiesta, resultando él, junto con otros familiares, levemente heridos, en este tiroteo murió el agresor, quien llegó disparando y fue recibido a balazos; no obstante, el OIJ no ha confirmado si se trata del mismo caso.

De momento no hay detenidos por el homicidio de Aldrín.

Cartago es la provincia que registra menos homicidios en el país en comparación con las otras seis; registra 36 muertes violentas de 455 homicidios que se contabilizan en lo que llevamos del año.