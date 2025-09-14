Pistoleros llenaron de dolor a familia de joven de 17 años asesinado a balazos en Puntarenas

El cuerpo del joven fue llevado a la Medicatura Forense (Silvia Coto)

La mortal balacera que desataron dos pistoleros la tarde del sábado en Puntarenas dejó dolor para la familia de un joven de 17 años, quien fue asesinado y preocupación para los allegados de otro joven herido.

El asesinato ocurrió en Chacarita de Puntarenas.

Este domingo la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre las primeras investigaciones en este caso.

El joven fallecido tenía 17 años, mientras que el otro muchacho de apellido Ortiz y de 18 años es el herido.

“Los ofendidos se encontraban en vía pública; aparentemente, son abordados por dos sujetos en motocicleta. Sin mediar palabra alguna, al parecer, les dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Ambos recibieron varias heridas, el menor de edad falleció en el sitio mientras que el herido fue llevado en un carro particular al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.

El caso permanece en investigación para dar con los sospechosos y determinar el móvil del asesinato.

En lo que va de este año han asesinado a 89 personas en Puntarenas.