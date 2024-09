Playa se convirtió en escenario de otro cruel hecho de violencia

Una playa de nuestro país se convirtió en un escenario de muerte al mediodía de este martes 10 de setiembre cuando mataron a un hombre de un balazo en la cabeza.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a las 12:53 p.m., pero cuando llegaron no había nada que hacer por la víctima, cuya identidad, de momento, no ha trascendido.

La agresión ocurrió en playa Bandera, en Parrita.

Versiones no oficiales señalan que en esta playa compartía un padre con su hijo, cuando fueron atacados, no obstante el OIJ no ha confirmado esta versión.

Las autoridades se mantienen en Parrita en el Pacífico central del país donde ocurrió el homicidio. Foto: Patricia Leitón/archivo (Patricia Leitón)

Costa Rica registraba hasta este lunes 9 de setiembre 606 homicidios en lo que llevamos del año; las autoridades prevén que el año cierre con más de 900 homicidios.