Pleito por deuda de una moto termina en balacera: un muerto, cuatro heridos y dos detenidos en Desamparados

Una balacera la tarde de este martes en San Juan de Dios de Desamparados, dejó como saldo una persona fallecida y otras cuatro heridas.

La emergencia se dio en la urbanización Primero de Mayo.

Una balacera dejó un fallecido y cuatro heridos de bala en Desamparados (Cortesía/Cortesia)

Según información preliminar de la Policía, el hecho se habría originado por un conflicto entre dos familias debido a una deuda relacionada con una motocicleta. La discusión habría escalado hasta convertirse en un intercambio de disparos.

Como consecuencia de la balacera, una persona murió en el hospital y otras cuatro resultaron heridas.

Las autoridades detuvieron a dos personas a quienes les decomisaron un arma de fuego.

La Cruz Roja atendió a dos de los afectados en el sitio y los trasladó al hospital, mientras que otros de los heridos habrían llegado por sus propios medios a la Clínica de Aserrí para recibir atención médica.

El caso quedó bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y la participación de cada una de las personas involucradas.