Pleito por deuda de una moto termina en balacera: un muerto, cuatro heridos y dos detenidos en Desamparados

Una balacera la tarde de este martes en San Juan de Dios de Desamparados, dejó como saldo una persona fallecida y otras cuatro heridas.
La emergencia se dio en la urbanización Primero de Mayo.
Según información preliminar de la Policía, el hecho se habría originado por un conflicto entre dos familias debido a una deuda relacionada con una motocicleta. La discusión habría escalado hasta convertirse en un intercambio de disparos.
Como consecuencia de la balacera, una persona murió en el hospital y otras cuatro resultaron heridas.
Las autoridades detuvieron a dos personas a quienes les decomisaron un arma de fuego.
La Cruz Roja atendió a dos de los afectados en el sitio y los trasladó al hospital, mientras que otros de los heridos habrían llegado por sus propios medios a la Clínica de Aserrí para recibir atención médica.
El caso quedó bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y la participación de cada una de las personas involucradas.