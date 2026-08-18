Sucesos

Pleito por deuda de una moto termina en balacera: un muerto, cuatro heridos y dos detenidos en Desamparados

Un muerto y cuatro heridos tras la balacera; dos detenidos y un arma decomisada por la policía

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Por Silvia Coto

Una balacera la tarde de este martes en San Juan de Dios de Desamparados, dejó como saldo una persona fallecida y otras cuatro heridas.

La emergencia se dio en la urbanización Primero de Mayo.

Una balacera dejó un fallecido y cuatro heridos de bala en Desamparados
Una balacera dejó un fallecido y cuatro heridos de bala en Desamparados (Cortesía/Cortesia)

Según información preliminar de la Policía, el hecho se habría originado por un conflicto entre dos familias debido a una deuda relacionada con una motocicleta. La discusión habría escalado hasta convertirse en un intercambio de disparos.

Como consecuencia de la balacera, una persona murió en el hospital y otras cuatro resultaron heridas.

Las autoridades detuvieron a dos personas a quienes les decomisaron un arma de fuego.

La Cruz Roja atendió a dos de los afectados en el sitio y los trasladó al hospital, mientras que otros de los heridos habrían llegado por sus propios medios a la Clínica de Aserrí para recibir atención médica.

El caso quedó bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y la participación de cada una de las personas involucradas.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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